Öğrencilere afet eğitimi

Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Malatya’nın bazı bölgeleri birinci derece, bazı bölgelerinin de ikinci derece deprem kuşağında yer alması, 2021’in afet eğitim yılı ilan edilmesi nedeniyle çocuk ve gençler depreme hazırlık konusunda eğitiliyor.

Malatya’nın Arguvan ilçesinde de öğrencilere afetler konusunda bilgi verilerek, afet anında yapılması gerekenler dile getirildi. Malatya İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenleri tarafından Arguvan İlçesinde, ilk orta ve lise öğrencilerine 2021 afet yılı etkinlikler kapsamında eğitim veriliyor. İlçe konferans salonunda AFAD eğitmenleri tarafından, Covid19 tedbirleri alınarak maske ve hijyen kuralları çerçevesinde gerekli tedbirler alınarak öğrencilere gruplar halinde afetler konusunda bilgiler aktarılıyor. Deprem öncesi, deprem esnası ve sonrası yapılması gerekenler, afet ve acil çantasının önemi ve hazırlanması, ilk 72 saatın önemi, deprem ve yangın sigortası, bina güvenliği ve tehlike anı, AFAD gönüllülük sistemi, acil toplanma alanları konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi veriliyor.

Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Malatya’nın bazı bölgeleri birinci derece, bazı bölgeleri de ikinci derece deprem kuşağında yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.