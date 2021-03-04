Malatya Valisi Aydın Baruş: Alınan tedbirlere harfiyen riayet etmemiz lazım



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA Valisi Aydın Baruş, koronavirüs risk haritasında orta riskli iller arasında yer alan kentte rehavet oluşması durumunda eski kısıtlamaların tekrar getirileceğini belirterek, "Sağlık Bakanlığımız tarafında haftada bir açıklanacak. Risk grubumuz değişmişse bu kısıtlamalar da tekrar geri getirilecek. O yüzden kısıtlamaların gündeme gelmesini istemiyorsak bu alınan tedbirlere harfiyen riayet etmemiz lazım" dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce ve daire müdürleri, Türkiye genelinde başlatılan kontrollü normalleşme denetim faaliyetlerine katıldı. Kent genelinde işletmeleri tek tek gezerek esnafı ve vatandaşları uyaran Baruş, vakalarda yaşanan düşüşlerden dolayı rehavet uyarısı yaptı. Vali Aydın Baruş, kentte özellikle son 3 günde vaka sayılarında ciddi artış olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kafe ve restoranlar faaliyetleri kısıtlandı. En son süreçte de vaka sayılarımızda özellikle aralıkocak döneminde ciddi bir düşme oldu. Malatya olarak söylüyorum ve bu bizi rahatlattı. Ancak vatandaşlar arasında yanlış bir beklenti de oluşmadı değil. Nasıl olsa vaka sayıları düştü, hasta sayılarımız düştü, dolayısıyla 'biz normal hayatımıza kaldığı yerden devam edebiliriz' diye böyle bir yanılgıya düşme durumu oldu. Kesinlikle bu düşünceye kapılmamamız lazım. Yoksa tekrar eski günlere geri döneriz. Bu konuda tedbirli olmanız lazım. Alınan tedbirlere harfiyen riayet etmemiz lazım. Hepinizin bildiği gibi bu risk grubu içerisinde Malatya, orta risk grubunda yer aldı. 100 bin kişiye düşen vaka sayısı bakımından ve diğer ölçümler bakımda değerlendirme sonucu. Kabinede alınan kararlar çerçevesinde de bazı kısıtlamaların ilimizde kaldırılması kararı alındı. Bu kısıtlamaların kalkması tabii hepimizi sevindirdi. Hem esnafımız hem vatandaşımız biraz daha rahat hareket edebilme, sosyal hayatını daha rahat devam ettirebilme açısından belirli imkânları kavuştu. Ancak, şunu buradan hatırlatmak istiyorum. Özellikle son 3 günde ilimizde vaka sayılarında ciddi yükseliş var. Bu da şunu gösteriyor. Gerek havaların güzelleşmesi, sıcaklığın artması münasebetiyle vatandaşlarımızın dışarıya daha fazla çıkması, çocuklarımızın dışarıya daha fazla çıkması sonucu, temas anlamında artış olması nedeniyle, bu vaka sayılarındaki artışın oluştuğunu düşünüyoruz. Bu da bizi endişelendiriyor. Bunu açıkça söylemek lazım. Çünkü Sağlık Bakanımızın da bilgilendirmesi, kabineden yapılan açıklamalar çerçevesinde de illerin risk grupları her 2 haftada bir değerlendirilecek ve vaka sayıları da Sağlık Bakanlığımız tarafında haftada bir açıklanacak. 100 kişiye düşen vaka sayıları. 2 haftalık değerlendirmede eğer risk grubunuz değişmişse bu kısıtlamalar değişecek. Dolayısıyla tekrar önceden olduğu gibi bazı kısıtlamalar gündeme gelmesini istemiyorsak bu alınan tedbirlere harfiyen riayet etmemiz lazım."

`AKRABA ZİYARETİ VE GÜN YAPMAK ÇOK RİSKLİ´

Akraba ziyaretlerinin çok riskli olduğunu ve kadınların gün faaliyetleri yapmaması gerektiğini ifade eden Vali Aydın Baruş, "Okullarımızda gerekli tedbirler alındı. Öğrencilerimiz okullarına başladı. Orta risk grubunda yer almamız nedeniyle bütün sınıflarda ilkokul ortaokul ve liselerde eğitime başladık. Bu bizi çok sevindirdi. Çocuklarımız uzun süredir okullarına hasretlerdi ve yeterli eğitim imkânlarından istifade edemeyenler için de böyle bir uygulama gerçekten çok memnuniyet verici oldu. Eğer bu tedbirlere riayet etmezsek bu kısıtlamadan tekrar gündeme geleceğini söylemiştim. Bir de şu hususa özellikle dikkat çekmek istiyorum; aileler arası gidiş gelişlerde grup halinde hareket etmek çok riskli. Evlere gittiğiniz zaman kapalı mekânlarda mutlaka ziyaret daha maske kullanmanız lazım. Evlerinizde yaşı büyük insanlarımız var. Büyüklerimiz var. Onların sağladığı çok önemli. Hastaneye düşmeler açısından bir de hastalığın bulaşma riskini arttırma açısından bu ziyaretleri lütfen ara verelim, biraz daha erteleyelim. Sabırlı olalım. Özellikle kadınlarımızdan rica ediyorum. Değişik adlar altında bir araya gelme, gün düzenleme gibi faaliyetlerden kesinlikle uzak dursunlar. Çünkü biz buna yakından şahit oluyoruz. Böyle bir organizasyon yapıldığı zaman 15-20 tane pozitif çıkıyor. Aynı yerde bulunmaktan dolayı kapalı mekânda kadınlarımız buna çok dikkat etsinler" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-03-04 14:59:58



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