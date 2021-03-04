Malatya Valisi Aydın Baruş: Alınan tedbirlere harfiyen riayet etmemiz lazım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Valisi Aydın Baruş: Alınan tedbirlere harfiyen riayet etmemiz lazım

DHA

Malatya Valisi Aydın Baruş: Alınan tedbirlere harfiyen riayet etmemiz lazım


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA Valisi Aydın Baruş, koronavirüs risk haritasında orta riskli iller arasında yer alan kentte rehavet oluşması durumunda eski kısıtlamaların tekrar getirileceğini belirterek, "Sağlık Bakanlığımız tarafında haftada bir açıklanacak. Risk grubumuz değişmişse bu kısıtlamalar da tekrar geri getirilecek. O yüzden kısıtlamaların gündeme gelmesini istemiyorsak bu alınan tedbirlere harfiyen riayet etmemiz lazım" dedi.
Malatya Valisi Aydın Baruş, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce ve daire müdürleri, Türkiye genelinde başlatılan kontrollü normalleşme denetim faaliyetlerine katıldı. Kent genelinde işletmeleri tek tek gezerek esnafı ve vatandaşları uyaran Baruş, vakalarda yaşanan düşüşlerden dolayı rehavet uyarısı yaptı. Vali Aydın Baruş, kentte özellikle son 3 günde vaka sayılarında ciddi artış olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Kafe ve restoranlar faaliyetleri kısıtlandı. En son süreçte de vaka sayılarımızda özellikle aralıkocak döneminde ciddi bir düşme oldu. Malatya olarak söylüyorum ve bu bizi rahatlattı. Ancak vatandaşlar arasında yanlış bir beklenti de oluşmadı değil. Nasıl olsa vaka sayıları düştü, hasta sayılarımız düştü, dolayısıyla 'biz normal hayatımıza kaldığı yerden devam edebiliriz' diye böyle bir yanılgıya düşme durumu oldu. Kesinlikle bu düşünceye kapılmamamız lazım. Yoksa tekrar eski günlere geri döneriz. Bu konuda tedbirli olmanız lazım. Alınan tedbirlere harfiyen riayet etmemiz lazım. Hepinizin bildiği gibi bu risk grubu içerisinde Malatya, orta risk grubunda yer aldı. 100 bin kişiye düşen vaka sayısı bakımından ve diğer ölçümler bakımda değerlendirme sonucu. Kabinede alınan kararlar çerçevesinde de bazı kısıtlamaların ilimizde kaldırılması kararı alındı. Bu kısıtlamaların kalkması tabii hepimizi sevindirdi. Hem esnafımız hem vatandaşımız biraz daha rahat hareket edebilme, sosyal hayatını daha rahat devam ettirebilme açısından belirli imkânları kavuştu. Ancak, şunu buradan hatırlatmak istiyorum. Özellikle son 3 günde ilimizde vaka sayılarında ciddi yükseliş var. Bu da şunu gösteriyor. Gerek havaların güzelleşmesi, sıcaklığın artması münasebetiyle vatandaşlarımızın dışarıya daha fazla çıkması, çocuklarımızın dışarıya daha fazla çıkması sonucu, temas anlamında artış olması nedeniyle, bu vaka sayılarındaki artışın oluştuğunu düşünüyoruz. Bu da bizi endişelendiriyor. Bunu açıkça söylemek lazım. Çünkü Sağlık Bakanımızın da bilgilendirmesi, kabineden yapılan açıklamalar çerçevesinde de illerin risk grupları her 2 haftada bir değerlendirilecek ve vaka sayıları da Sağlık Bakanlığımız tarafında haftada bir açıklanacak. 100 kişiye düşen vaka sayıları. 2 haftalık değerlendirmede eğer risk grubunuz değişmişse bu kısıtlamalar değişecek. Dolayısıyla tekrar önceden olduğu gibi bazı kısıtlamalar gündeme gelmesini istemiyorsak bu alınan tedbirlere harfiyen riayet etmemiz lazım."
`AKRABA ZİYARETİ VE GÜN YAPMAK ÇOK RİSKLİ´
Akraba ziyaretlerinin çok riskli olduğunu ve kadınların gün faaliyetleri yapmaması gerektiğini ifade eden Vali Aydın Baruş, "Okullarımızda gerekli tedbirler alındı. Öğrencilerimiz okullarına başladı. Orta risk grubunda yer almamız nedeniyle bütün sınıflarda ilkokul ortaokul ve liselerde eğitime başladık. Bu bizi çok sevindirdi. Çocuklarımız uzun süredir okullarına hasretlerdi ve yeterli eğitim imkânlarından istifade edemeyenler için de böyle bir uygulama gerçekten çok memnuniyet verici oldu. Eğer bu tedbirlere riayet etmezsek bu kısıtlamadan tekrar gündeme geleceğini söylemiştim. Bir de şu hususa özellikle dikkat çekmek istiyorum; aileler arası gidiş gelişlerde grup halinde hareket etmek çok riskli. Evlere gittiğiniz zaman kapalı mekânlarda mutlaka ziyaret daha maske kullanmanız lazım. Evlerinizde yaşı büyük insanlarımız var. Büyüklerimiz var. Onların sağladığı çok önemli. Hastaneye düşmeler açısından bir de hastalığın bulaşma riskini arttırma açısından bu ziyaretleri lütfen ara verelim, biraz daha erteleyelim. Sabırlı olalım. Özellikle kadınlarımızdan rica ediyorum. Değişik adlar altında bir araya gelme, gün düzenleme gibi faaliyetlerden kesinlikle uzak dursunlar. Çünkü biz buna yakından şahit oluyoruz. Böyle bir organizasyon yapıldığı zaman 15-20 tane pozitif çıkıyor. Aynı yerde bulunmaktan dolayı kapalı mekânda kadınlarımız buna çok dikkat etsinler" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-03-04 14:59:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğretim Üyesi Yılmaz algı yönetimini anlattı
YEREL HABERLER Öğretim Üyesi Yılmaz algı yönetimini anlattı
Elini cam kesen gencin imdadına ambulans helikopter yetişti
YEREL HABERLER Elini cam kesen gencin imdadına ambulans helikopter ...
Kentsel dönüşüm heyetinden Şehit Fevzi Mahallesinde Gürgen: “Battalgazi’ye parmakla gösterilecek bir proje yapılıyor”
YEREL HABERLER Kentsel dönüşüm heyetinden Şehit Fevzi ...
Okulların spor tesisi ihtiyaçları karşılanıyor
YEREL HABERLER Okulların spor tesisi ihtiyaçları karşılanıyor
Başkan Çınar, yeni dönem projelerini anlattı
YEREL HABERLER Başkan Çınar, yeni dönem projelerini anlattı
Öğrencilere afet eğitimi
YEREL HABERLER Öğrencilere afet eğitimi
Malatya'da torbacı operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da torbacı operasyonunda 2 tutuklama
Tünel duvarına çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Tünel duvarına çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı MTÜ’ye konuk oldu.
YEREL HABERLER Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı MTÜ’ye konuk oldu. ...
Gürkan'dan kayısı vurgusu
YEREL HABERLER Gürkan'dan kayısı vurgusu
Afet risk azaltma planına önem
YEREL HABERLER Afet risk azaltma planına önem
İtfaiyenin güzergahındaki trafik lambaları yeşil yanacak
YEREL HABERLER İtfaiyenin güzergahındaki trafik lambaları yeşil ...
Yeşilyurt Belediye Meclisi Mart ayının ilk toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediye Meclisi Mart ayının ilk ...
Hekimhan MHP'den Başkan Gürkan’a ziyaret Gürkan: “Hizmette şemsiyemiz gökyüzü gibi eşit ve adildir”
YEREL HABERLER Hekimhan MHP'den Başkan Gürkan’a ziyaret Gürkan: ...
Tüfenkci’den İnsan Hakları Eylem Planı ve Anayasa açıklaması AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci: “Özgür birey, güçlü ve daha demokratik bir toplum için bu eylem planı ortaya çıktı”
YEREL HABERLER Tüfenkci’den İnsan Hakları Eylem Planı ve Anayasa ...
Battalgazi Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Battalgazi Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı
Suriyeli aşiretler Esad’ı istemiyor
YEREL HABERLER Suriyeli aşiretler Esad’ı istemiyor
Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza yağdı
Yeşilyurt'ta ödüle aday yeni çevre projeleri hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta ödüle aday yeni çevre projeleri ...
Muhtarlardan Akın’a plaket
YEREL HABERLER Muhtarlardan Akın’a plaket
Kavga eden mahkumlar birbirini yaraladı
YEREL HABERLER Kavga eden mahkumlar birbirini yaraladı
Battalgazi'de sosyal tesisler yeniden hizmete açılıyor
YEREL HABERLER Battalgazi'de sosyal tesisler yeniden hizmete ...
Batı illerine gitmeye çalışan kaçak göçmenler yakalandı
YEREL HABERLER Batı illerine gitmeye çalışan kaçak göçmenler ...
Budaklı Göleti Sulama İnşaatı sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Budaklı Göleti Sulama İnşaatı sözleşmesi imzalandı