Malatya’da vaka sayısı arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da vaka sayısı arttı

İHA

Malatya’da vaka sayısı arttı

Malatya Valisi Aydın Baruş, Covid19 risk grubunda 1 Mart günü orta grupta yer alan Malatya’da son 3 günde vaka sayılarında ciddi bir artış olduğunu ifade ederek, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.
Normalleşme süreci nedeniyle yüzde 50 kapasite ile çalışmalarına izin verilen lokantalar, kafeler ve diğer işletmeler Vali Aydın Baruş ve beraberindekiler tarafından denetlendi. Denetleme sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Vali Baruş, Malatya’da son 3 günde vaka sayılarında ciddi bir artış olduğunu ifade ederek, “AralıkOcak döneminde Malatya'da ciddi bir düşme oldu ve bu bizi rahatlattı. Ancak şöyle bir yanlış bir beklentiye girildi nasıl olsa vaka sayıları düştü hasta sayılarımız düştü dolayısıyla biz normal hayatımıza kaldığı yerden devam edebiliriz. Kesinlikle bu düşünceye kapılmamız lazım yoksa eski günlere geri döneriz. 1 Mart'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısından sonra Cumhurbaşkanımızın açıklamaları oldu ve bu açıklamalar çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye'deki iller risk bakımından 4 gruba ayrıldı, hepinizin bildiği gibi bu 4 grubun içerisinde Malatya orta risk grubunda yer aldı. 100 bin kişiye düşen bakan sayısı bakımından ve diğer ölçütler bakımından değerlendirme sonucu ve kabinede alınan kararlar çerçevesinde de bazı kısıtlamaların ilimizde kaldırılması kararı alındı. 2 Mart'tan itibaren bu kısıtlamaların kalkması tabii hepimizi sevindirdi hem esnafımız hem vatandaşımız biraz daha rahat hareket edebilme sosyal hayatını daha rahat devam ettirebilme açısından belirli imkanları kavuştu” diye konuştu.
Malatya'da vaka sayılarında son 3 günde ciddi bir artış olduğuna dikkat çeken Baruş, "İlimizde son 3 günde vaka sayılarında ciddi yükseliş var. Bu da şunu gösteriyor gerek havaların güzelleşmesi sıcaklığın artması münasebetiyle vatandaşlarımızın dışarıya daha fazla çıkması çocuklarımızın dışarıya daha fazla çıkması sonucu temas anlamında artış olması nedeniyle bu vaka sayılarındaki artışın oluştuğunu düşünüyoruz. Bu da bizi endişelendiriyor” ifadelerini kullandı.
Baruş,”Eğer kısıtlama gelirse tekrardan pazar günleri sokağa çıkmak yasağı gelecek. Okullarımızda ara sınıflarda yani 5 6 7 sınıflar 91011 sınıflar eğitimine tekrar devam edemeyecek, sadece 8 ve 12. sınıflar eğitim alabilecek ve ilkokullara diğer taraftan bazen tesisleri açılma izni verilmişti halı saha gibi tesisleri spor tesislerine onların tekrar kapanması ve 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımıza tekrar kısıtlama gelecek, tüm vatandaşlarımızın kurallara uyma konusunda duyarlı olmasını istiyoruz” diye konuştu.
Covid19 risk grubunda 1 Mart günü orta grupta yer alan Malatya’da önümüzdeki günlerde renk durumu vaka sayısına göre belli olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya Valisi Aydın Baruş: Alınan tedbirlere harfiyen riayet etmemiz lazım
YEREL HABERLER Malatya Valisi Aydın Baruş: Alınan tedbirlere ...
Öğretim Üyesi Yılmaz algı yönetimini anlattı
YEREL HABERLER Öğretim Üyesi Yılmaz algı yönetimini anlattı
Elini cam kesen gencin imdadına ambulans helikopter yetişti
YEREL HABERLER Elini cam kesen gencin imdadına ambulans helikopter ...
Kentsel dönüşüm heyetinden Şehit Fevzi Mahallesinde Gürgen: “Battalgazi’ye parmakla gösterilecek bir proje yapılıyor”
YEREL HABERLER Kentsel dönüşüm heyetinden Şehit Fevzi ...
Okulların spor tesisi ihtiyaçları karşılanıyor
YEREL HABERLER Okulların spor tesisi ihtiyaçları karşılanıyor
Başkan Çınar, yeni dönem projelerini anlattı
YEREL HABERLER Başkan Çınar, yeni dönem projelerini anlattı
Öğrencilere afet eğitimi
YEREL HABERLER Öğrencilere afet eğitimi
Malatya'da torbacı operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da torbacı operasyonunda 2 tutuklama
Tünel duvarına çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Tünel duvarına çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı MTÜ’ye konuk oldu.
YEREL HABERLER Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı MTÜ’ye konuk oldu. ...
Gürkan'dan kayısı vurgusu
YEREL HABERLER Gürkan'dan kayısı vurgusu
Afet risk azaltma planına önem
YEREL HABERLER Afet risk azaltma planına önem
İtfaiyenin güzergahındaki trafik lambaları yeşil yanacak
YEREL HABERLER İtfaiyenin güzergahındaki trafik lambaları yeşil ...
Yeşilyurt Belediye Meclisi Mart ayının ilk toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediye Meclisi Mart ayının ilk ...
Hekimhan MHP'den Başkan Gürkan’a ziyaret Gürkan: “Hizmette şemsiyemiz gökyüzü gibi eşit ve adildir”
YEREL HABERLER Hekimhan MHP'den Başkan Gürkan’a ziyaret Gürkan: ...
Tüfenkci’den İnsan Hakları Eylem Planı ve Anayasa açıklaması AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci: “Özgür birey, güçlü ve daha demokratik bir toplum için bu eylem planı ortaya çıktı”
YEREL HABERLER Tüfenkci’den İnsan Hakları Eylem Planı ve Anayasa ...
Battalgazi Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Battalgazi Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı
Suriyeli aşiretler Esad’ı istemiyor
YEREL HABERLER Suriyeli aşiretler Esad’ı istemiyor
Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza yağdı
Yeşilyurt'ta ödüle aday yeni çevre projeleri hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta ödüle aday yeni çevre projeleri ...
Muhtarlardan Akın’a plaket
YEREL HABERLER Muhtarlardan Akın’a plaket
Kavga eden mahkumlar birbirini yaraladı
YEREL HABERLER Kavga eden mahkumlar birbirini yaraladı
Battalgazi'de sosyal tesisler yeniden hizmete açılıyor
YEREL HABERLER Battalgazi'de sosyal tesisler yeniden hizmete ...
Batı illerine gitmeye çalışan kaçak göçmenler yakalandı
YEREL HABERLER Batı illerine gitmeye çalışan kaçak göçmenler ...