Malatya'da uyuşturucuya 2 tutuklama

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Bir adrese yapılan baskında bin 239 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-03-04 15:35:15



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