Yeni Malatyaspor, Denizli deplasmanında galibiyet arayacak

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Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, deplasmanda Denizlispor ile sekizinci randevuya çıkıyor.

Şu ana kadar Denizlispor ile toplamda 7 kez karşı karşıya gelen Yeni Malatyaspor, bu maçların 3’ünden sahadan galip ayrıldı. Denizlispor karşısında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Malatya ekibi, 6 Mart’ta Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00’da başlayacak müsabakadan üç puan alarak kötü gidişatına dur demek istiyor.

Bugün Nurettin Soykan Tesislerinde Sportif Direktör Ali Ravcı yönetiminde karşılaşma öncesi son antrenmanına çıkan Yeni Malatyaspor takımında cezalı ve sakat oyuncunun olmadığı öğrenildi. Hazırlıklarını bugün tamamlayacak sarısiyahlılar daha sonra havayolu ile Denizli’ye hareket edecek.

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