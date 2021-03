MASKF’dan Başkan Güder’e anlamlı ziyaret

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) Şube Başkanı Seyfullah Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Gençlerin her daim emrine amade olan Başkan Güder, “Gençlerimizi hayata hazırlamada en önemli argümanımız, spordur. Battalgazi’mizde gençliğimize ve spora ciddi yatırımlar yapıyoruz” dedi.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şube Başkanı Seyfullah Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, amatör sporlarına verdiği destekle bilinen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret etti. Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle amatör spor kulüplerinin gelişimi üzerine istişarede bulunan Başkan Güder, ilçeye yapılan gençlik ve spor yatırımları hakkında genel bilgiler vererek, “Sporun gelişimine katkı sağlayan Amatör Spor kulüplerine imkanlarımız ölçüsünde bugüne kadar gerekli desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz. İlçemizde gençliğimize ve spora ciddi yatırımlar yapıyoruz” dedi.



“Malatya’nın sporda potansiyeli çok yüksek”

Malatya’nın spordaki potansiyelinin çok yüksek olduğunu anlatan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şube Başkanı Seyfullah Özdemir, “Malatya’da çeşitli branşlarda 184 amatör kulüp var. Bunlardan 50 tanesi futbol kulübü, 134’te diğer branşları kapsayan kulüpler. Battalgazi ilçemize bağlı 55 civarında amatör spor kulüplerimiz mevcut. Malatya’nın sporda potansiyeli çok yüksek. Pandemi nedeniyle kulüplerimiz sıkıntılı günlerden geçiyor. El birliği ile bu sürecide birlikte atlayacağız. Osman Güder başkanımızın gençlik ve spor yatırımları üzerine güzel yatırımlar yapıyor. Başkanımızı bugün istişare etmek için ziyaret ettik. Kendilerine bu anlamda teşekkür ediyorum. Bizim amatör spor kulüpleri olarak tek amacımız; Malatyalı gençlerimizi spor ile kötü alışkanlıklardan uzak tutmak” şeklinde konuştu.



"Her kulübümüz bir okul ve eğitim yuvasıdır”

Gerçekleştirilen nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Spor, gençlerimizi hayata hazırlamada en önemli argümanımızdır. Gerek bireysel gerek takım sporlarını inanarak amatör sporumuza bugüne kadar destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. Her kulübümüz bir okuldur, eğitim yuvasıdır. Kulüplerimiz de kendilerini böyle görmelidir. Amatör Spor Kulüplerimiz gençlerimizi hayata hazırlamada büyük bir öneme sahiptir. Hep beraber bu konuda daha disiplinli olacağız. Amatör spor kulüpleri federasyonumuz da Malatya’da güzel işlere imza atıyor. Ağabeylerimiz ve kardeşlerimiz, geleceğimizin teminatları gençlerimize sahip çıkıyorlar. İlçemizde 50’nin üzerinde amatör spor kulüplerimiz var. Bizler de belediye olarak spora teşvik noktasında ve spor kulüplerini destekleme noktasında üzerimize düşeni bundan önce yaptık, bundan sonra da inşallah yapacağız. Gençlik çalışmalarında üzerimize ne düşüyorsa, bizler sizlerle beraberiz. Sizler bu işleri gönüllülük esası üzerine yapıyorsunuz. Gönül insanlarına buradan selam olsun. Gençlik yatırımlarımız kapsamında Battalgazi Belediyesi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte ilçemize 25 milyonluk yatırım yapıyoruz. Gençlik merkezlerimiz, futbol sahalarımız, basketbol sahalarımız, voleybol sahalarımız, yüzme havuzu ve halı sahalar gibi birçok yatırımı ilçemizde buluşturuyoruz. Yarı olimpik havuzumuz için ilk kazmayı vurduk. İki adet gençlik merkezi sözümüzden ilkini tamamladık, diğerinin çalışmaları ise devam ediyor. Bizler gençliğimize ve geleceklerine büyük önem veriyoruz” dedi.

