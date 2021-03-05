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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilere kitap desteği

İHA

Öğrencilere kitap desteği

Malatya’da eğitim gören dezavantajlı öğrencilere kaynak kitap dağıtım yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÖNDER İmam Hatipler Derneği tarafında Malatya eğitim gören 16 bin dezavantajlı öğrenciye kitap dağıtımı yapıldı.
Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, göreve geldiğinden bu yana Malatya eğitimine katkı vermek için çalıştığını ifade ederek,” Öncelikle Bitlis'te helikopter kazasında şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, milletimizin başı sağ olsun. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, salgın sürecinde öğrencilerimizin sosyal, piskolojik, akademik durumlarıyla ilgili yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Özellikle dezavantajlı öğrencilerimize yönelik olarak bir dizi proje ve faaliyet gerçekleştiriyoruz. Bugün ile birlikte dezavantajlı öğrencilerimize kaynak kitap dağıtımı yapacağız. Bu proje dahilinde ortaöğrenim kurumlarımızdaki öğrencilerimizin eğitim materyali ihtiyaçlarını karşılayacağız” dedi.
Desteklerinden dolayı ÖNDER derneğinde teşekkür eden Kanbay,” Bugün bu şehrin yetimleri öksüzleri, annesi, babası ayrılmış parçalanmış aile çocukları fakir yoksul gariban çocuklar için buradayız. En çok dokunmak istediğimiz en çok yanında olmak istediğiniz en çok yüreklerine girmek istediğiniz yalnız kalmasını istemediğimiz bu gruplardır. ÖNDER başkanımızda teşekkür bu konuda bizi yanız bırakmadı sesimizi duydu beraber bu şehrin çocuklarla dokunmak istediklerini bize belirtilerek, bize de çok mutlu olduk. Şehrimizde sesimi duymak isteyen elbette çok fazla hayırsever çok fazla iş adamı çok fazla STK vardır bu çocukların yalnız kalmadığını yalnız olmadığını bizim devlet olarak çocuklarımızın yanındayız” şeklinde konuştu.
ÖNDER Malatya Şube Başkanı Abdurrahman Taşkesen ise "Milli Eğitim Müdürümüzle istişare ederek, Malatya’mızda dezavantajlı öğrencilere yardımcı olduk. Bugün itibariyle 16 bin 750 kaynak kitabı öğrencilerimize dağıtmış durumdayız" diye konuştu.

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