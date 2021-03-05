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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt Belediyesi Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı

İHA

Yeşilyurt Belediyesi Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Meclisi Mart Ayı 2.Oturum Toplantısında yaptığı konuşmada, “ Bitlis’in Tatvan bölgesinde yaşanan ve kahraman vatan evlatlarımızın şehit düştüğü helikopter kazası, hepimizin yüreğini dağlamıştır” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında toplanarak Mart Ayı 2.Oturum Toplantısını gerçekleştirdi.
Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bitlis’in Tatvan bölgesinde yaşanan helikopter kazasında şehit düşen kahraman vatan evlatları için taziyelerini iletti.
Bitlis’ten gelen acı haberin yüreklere hançer gibi saplandığını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Elazığ 8'inci Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş'ın içinde olduğu helikopterin dün Bitlis’in Tatvan bölgesinde düşmesi sonucunda şehit düşen kahraman vatan evlatlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizin yüreğini dağlayan bu talihsiz kazada şehit düşen askerlerimizin aile mensuplarına ve aziz milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Aynı zamanda Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşanan trafik kazasında yaralanan 11 askerimize de acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.
Yeşilyurt Belediyesi’nde ki üç adet bir kadro dereceli muhasebeci kadrosunun iptal edilerek bir dereceli fizikçi, bir dereceli ekonomist ve 1 dereceli eğitmen kadrosunun ihdas edilmesine yönelik teklifi görüşüp onaylayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Irak’ın Kuzeyi’ndeki Gara bölgesinde PKK’lı teröristlerce alıkonularak şehit edilen Jandarma Astsubay Başçavuş Semih Özbey ile Diyarbakır’ın Lice İlçesi kırsalında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik’in isimlerinin Yeşilyurt Belediyesi uhdesindeki parklara verilmesine ilişkin maddeyi Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale etti.
Gündüzbey Mahallesi’ndeki sulama kanalının alt tarafında bulunan ve ismi olmayan sokağa isim verilmesine yönelik maddede görüşüldükten sonra Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale edildi.
Yeşilyurt Belediyesinde görev yapan sözleşmeli personellerin ücretlerinin belirlenmesine yönelik teklif onaylanırken, Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürlüklerinde yapılan atamalara ilişkinde Meclis Üyelerine bilgilendirilmede bulunuldu.
Gündemde ki iki adet imar maddesinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verdikten sonra Mart Ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Nisan Ayı Toplantısı için 7 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 14:00’de yeniden bir araya gelecek.

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