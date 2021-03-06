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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi Belediyesi’nden kadınlar gününe özel resim sergisi

İHA

Battalgazi Belediyesi’nden kadınlar gününe özel resim sergisi

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak hazırladığı ‘Tarihe İz Bırakan Kadınlarımız’ isimli özel sergi sanatseverle buluştu.
Sergiyi ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Kadın bizde sadece ana, eş veya kız kardeş değildir. Kadın bizde kahramandır, cesarettir, yürektir. Kadınlarımızın bu özel günü kutlu olsun” dedi.
Battalgazi Belediyesi’ne bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Malatya Park Alışveriş Merkezi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir sergi programı düzenledi. Tarihe adını altın harflerle yazdırmış kadınların fotoğraflarının yer aldığı ‘Tarihe İz Bırakan Kadınlarımız’ isimli özel sergi, sanatseverlerle buluştu. 36 eserin sergilendiği sergide, ilk kadın başbakan, bakan, jandarma komutanı, komutan, emniyet müdürü, pilot, arkeolog, rektör, doktor, öğretmen ve muhtar gibi birçok alanda ilkleri yaşayan ve yaşatan kadınların fotoğraflarının yer aldığı sergi, 3 gün boyunca kapılarını sanatseverlere açık tutacak. Serginin açılışının ardından Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran ile birlikte sergiyi ziyaret ederek, eserleri yakından inceledi.

“Kadın bizde kahramandır, cesarettir, yürektir”
Kadınlarımızın sadece 1 gün değil, her gün hatırlanması gerektiğini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Kadının güçlenmesi, kadınlara her alanda eşit fırsat ve olanaklar sağlanması, kalkınmış ve gelişmiş bir toplumun temelini oluşturur. Kadın bizde sadece ana, eş veya kız kardeş değildir. Kadın bizde candır, canandır. Kadın bizde ahlaktır, edeptir, ölçüdür, töredir, terbiyedir. Kadın bizde kahramandır, cesarettir, yürektir. Kadınlarımız sadece bir gün değil, her gün hatırlamalıyız. 8 Mart Dünya Kadınlar gününe özel bir sergimizi açtık. Amacımız; tarihe ışık tutma noktasında kadınlarımızın Türkiye’ye ne tür katkılarda bulunduklarını vatandaşlarımıza göstermek ve kadının toplumun vazgeçilmezlerinden olduğunu anlatmak istedik. Kadınlarımızın bu özel günü kutlu olsun” şeklinde konuştu.

“Çok anlamlı bir sergi olmuş”
Açılan serginin çok anlamlı olduğuna değinen Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, “Battalgazi Belediye’mizin Malatya Park AVM’de açtığı tarihe iz bırakan kadınlarımız sergisini gezdik. Öncelikle çok anlamlı bir sergi olmuş. Çok beğendim ve duygulandım. Battalgazi Belediyemize teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak inşallah önümüzdeki yıllarda da nice kadınlarımız, Türkiye Cumhuriyetinde iz bırakmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum” diye konuştu.

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