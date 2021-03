Bisiklet tutkunları Yeşilyurt'ta pedal çevirdi

Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından organizasyonu yapılan Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneğinin destek verdiği ‘Normalleşmeye Pedallıyoruz’ etkinliğine katılan bisikletçiler, Yeşilyurt Kent Konseyinden Gündüzbey Havuz Tepe Kamp Alanına kadar pedal çevirip, farkındalık oluşturdular.

Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle pandemi döneminde toplumsal motivasyonu güçlü tutacak etkinliklere ara vermeden devam eden Yeşilyurt Kent Konseyi, Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği ile birlikte ‘Normalleşmeye Pedallıyoruz’ etkinliği düzenledi.

Yeşilyurt Kent Konseyi Hizmet Binası önünde bir araya gelen bisiklet tutkunları, Gündüzbey Kamp Alanına kadar pedal çevirirken, hem doğa harikası yerleri gezdiler hem de toplumsal farkındalık oluşturdular.

Sportif faaliyetlere ciddi destekler sağlayan Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyine teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu başkanı Mustafa Ekici, “Bisikletçilerimizle birlikte Yeşilyurt’umuzun cennet köşelerinden bir tanesi olup, bisikletçiler arasında havuz tepe olarak adlandırılan ve Belediye Başkanımızın da kamp alanı olarak hizmete sunacağı Gündüzbey kamp bölgesine kadar pedallarımızı çevirdik. Etkinliğimize katılarak bize moral aşılayan ve bununla birlikte sosyal, kültürel ve sportif bölgeleri tüm vatandaşların hizmetine sunma noktasında büyük gayretler sarf eden Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar ile tüm bisiklet sevdalılarına teşekkür ediyorum. Burası kamp olarak hizmete girdiği zaman tüm doğa severler ve Malatyalılar ciddi seviyede faydalanacaktır” şeklinde konuştu.

Bisikletçilerle Gündüzbey Havuz Tepe Kamp Alanında buluşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, pandemi sürecinde vatandaşlara moral ve motivasyon aşılayacak sosyal ve kültürel faaliyetlere ağırlık verdiklerinden söz etti.

‘Normalleşmeye Pedallıyoruz’ etkinliğini düzenleyen Yeşilyurt Kent Konseyi ile Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneğini tebrik ederek kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Korona virüs salgını dolayısıyla yaklaşık bir yıldır normal hayat koşullarından uzak kalan vatandaşlarımıza, kontrollü normalleşme sürecinde moral ve motivasyon aşılamak içinde sosyal ve kültürel faaliyetlere büyük önem veriyoruz. ‘Normalleşmeye Pedallıyoruz’ etkinliğimize katılan bisiklet tutkunları ise bu anlamda güzel bir farkındalık oluşturdular. Etkinliğimize katkı sunan bisikletçilerimize teşekkür ediyoruz, pedallarına sağlık. Bisikletçiler bir yandan sağlıklı yaşam için pedal çevirirken diğer taraftan tabiat zenginliklerine sahip doğa harikası bölgelerimizin o eşsiz güzellikleri bire bir yerinde görme fırsatına da ulaşmış oldular. Yeşilyurt’umuzun her noktası güzel ve özeldir “ diye konuştu.

Gündüzbey’de havuz tepe olarak bilinen bölgeyi ‘Gençlik Kampı’ projesiyle turizme kazandıracaklarını ifade eden Çınar, “Yeşilyurt’umuzun tüm yaşam alanlarını planlı ve sağlıklı bir bakış açısıyla geleceğe hazırlamak adına çok titiz çalışıyoruz. Havası, suyu, sakinliği ve doğal zenginlikleriyle farklı güzelliklere sahip Gündüzbey’de ki Devlet Su İşlerine ait göletin yan tarafında ki alanı ‘Gençlik Kampı’ projemizle daha değerli ve özel hale getireceğiz. Bisikletçilerimizde bu vesileyle bir kez daha buranın eşsiz güzelliklerini iki saatlik bisiklet turuyla soludular, gezdiler ve güzel bir etkinlikte buluştular. Buranın daha fazla tercih edilmesi ve imkanlarından herkesin faydalanması için projelerimizi hayata geçireceğiz. Bisikletçilerimizin doğa harikası bölgelerimizin daha fazla tercih edilmesi noktasında düşüncelerini ve önerilerini alma fırsatı yakaladık, her açıdan faydalı bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Yeşil alanlarının yanı sıra insana huzur veren yapısıyla dikkat çeken bu alanımızda farklı doğa sporlarının yapılabileceği ve çadırların kurulabileceği alanlar oluşturup, kafeterya, oturma alanları, wc ve lavabolarda ekleyerek Yeşilyurt’umuzun bu zenginliğini planlı yatırımlarla gözler önüne sereceğiz. Bölgemizin sosyal dokusunu ve tabiat zenginliklerini daha değerli ve dikkat çekici hale getireceğiz.Doğayla iç içe olup gerek spor yapmak isteyenler gerekse de doğal yaşamın tadını çıkarmak için sakin bir yer arayanların, düzenleme çalışmalarımızdan sonra bu bölgemize akın edeceklerine inanıyorum. Yeşilyurt’u her türlü etkinlikle tanıtmak için çalışmalarımıza hız vermeden devam edeceğiz” dedi.

Çınar ile etkinliğe katılan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, güzel havanın tadını çıkartmak amacıyla Gündüzbey Kamp Alanına gelen vatandaşlarla da sohbet ederken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar bölgede hayata geçirecekleri yeni projeler hakkında vatandaşlara bilgiler aktardı.

