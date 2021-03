AK Parti'li Tüfenkci'den 'Kadınlar Günü' mesajı Tüfenkci: "AK Parti kurulduğu günden bu güne kadınlarla birlikte yol almıştır"

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Toplumu güçlendirmenin temelinde kadınların güçlendirilmesi vardır. AK Parti kurulduğu günden bu güne kadınlarla birlikte yol almıştır" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamada bulunan Tüfenkci, ülkemizin her kazanımında kadının rolünün olduğunu söyledi. Tüfenkci, kadının toplumdaki rolünün önemli olduğunu belirterek, "Kadınlar tarih boyunca ekonomiye hayat vermiş, barışa katkı sağlamış ve sosyal sermayemizi güçlendirmiştir. Tarihimizde eşsiz hizmetleri olan kadınlar, birlik ve beraberlik ruhunu tesis etmede öncü olmuşlardır. Kadınları eğitime, istihdama, siyasete, ekonomiye kısaca hayata dahil etmeden yapılan her girişim başarısız olmaya mahkumdur. Toplumu güçlendirmenin temelinde kadınların güçlendirilmesi vardır" ifadelerini kullandı.



"Kadınlarımız ile birlikte yol aldık"

AK Parti'nin kadınlar ile birlikte yol aldığını belirten Tüfenkci, "AK Parti kurulduğu günden bu yana kadınlarla birlikte yol almıştır. Kadınlarımızın toplumsal ve siyasal haklarını kullanmaları, toplumda kadının güçlendirilmesi iktidara geldiğimiz günden bu yana en çok önem verdiğimiz konulardan birisidir. Hükümetlerimiz döneminde kadınların bilimde, sanatta, kültürde, eğitimde, ekonomide etkin rol almasını kolaylaştırdık" ifadelerine yer verdi.



"İş gücüne katılım yükselmiştir"

Tüfenkci kadının iş gücüne katılımıyla ilgili bilgiler de vererek, "19 yılda kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 30'un üzerine çıkardık. 2002'de ilkokul ve ortaokulda yüzde 87 olan kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 97'ye çıkmıştır. Bugün araştırma görevlilerinin yüzde 51'i, kamu personelinin yüzde 40'ı, milletvekillerinin yüzde 17,3'ü kadınlardan oluşmaktadır. Yönetici pozisyonundaki kadınların oranı yüzde 20’ye, kadın büyükelçilerin oranı ise yüzde 25’e yükselmiştir. Kadınlarımızın iş hayatında daha fazla yer alması için çok önemli teşvik ve destek paketleri uyguluyoruz. Daha fazla kadının esnaf, kobi, ihracatçı, sanayici olması için çalışıyoruz. 2013 yılında kayıtlı 189 bin 337 kadın esnaf ve sanatkarımız varken, Şubat ayı sonu itibarıyla kadın esnaf ve sanatkar sayısı 347 bin 577’ye yükselmiştir. 2021 yılının başından beri pandemiye rağmen kadın esnaf sayımız yaklaşık 6 bin artmıştır. İhracat yapmak isteyen kadın girişimcilere eğitim, mentorlük ve finansman destekleri ile kadın kooperatiflerine hibe destekleri sağlanmaktadır. Ülkemizin her kazanımında kadınlarımızın imzası vardır. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma hedefimize ulaşmada, kadınlarımızın azmi ve üretkenliğinin büyük katkısı olacaktır. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına emin adımlarla ilerlerken kadınlarımızın kalkınma sürecine daha aktif katılımını desteklemeye, karar alma mekanizmalarındaki etkinliğini daha da artırmaya ve kadın girişimciliğini güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu duygularla başta kahraman şehitlerimizin anne ve eşleri olmak üzere ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, bugünün tüm kadınlar için hayırlı çalışmalar yapılmasına vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

