Yeni bağlantı yolu hastane trafiğini rahatlatacak Gürkan: “Vatandaşlarımızın hastaneye erişimi kolaylaşacak”

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması, hastane giriş ve çıkışında yaşanan sorunların çözümü noktasında yeni bir aksın açılması için çalışmalar başlattı.

Yeni açtığı yollar ve trafik düzenlemeleriyle Malatya’nın kent içi ulaşımında ciddi rahatlamalar sağlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Yeni Devlet Hastanesi) çevresinde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması, hastane giriş ve çıkışında yaşanan sorunların çözümü noktasında yeni bir aksın açılması için çalışmalar başlattı.



“Çalışmalar sonrasında hastanemize erişim kolaylaşacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın sorunlarına göstermiş olduğu ilgiden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Erdal Aktürk, “Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanemiz özellikle kadın doğum birimimizin hizmete girmesiyle birlikte yol ve yaya girişlerinin olduğu alanlarda sıkıntılar yaşıyorduk. Bu konu ile ilgili olarak Sayın Başkanımızdan destek istedik. İnşallah en kısa sürede bu eksikliklerimiz giderilir. Vatandaşlarımız hem araç hem de yaya girişindeki sorunlar ortadan kaldırılır ve hastanemize erişim kolaylaşır” dedi.



“Hastane çevresinde önemli yol çalışmaları gerçekleştirdik”

Çalışmaların başlatıldığı alanda incelemelerde bulunan Başkan Gürkan yaptığı açıklamada, “Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde trafik yoğunluğunu azaltmak için Anayurt BulvarıAlpaslan Türkeş Bulvarı gibi yollarda yapılan çalışmaların yanında son olarak İstasyon Caddesi’nin de dört şeride çıkarılmasıyla birlikte hastane giriş ve çıkışlarında önemli bir rahatlama sağlandı. Hastane girişi ile hastane içi yoğunluğun azaltılması için Alpaslan Türkeş Bulvarı’ndan Çevre Yolu’na 500 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde bir bağlantı yolu açılması için yapmış olduğumuz istişarelerde mutabakata vardık. Bu çalışmalarımız sonucunda hastane içi trafik yoğunluğunda da önemli bir rahatlama sağlanacak. Ayrıca yaya vatandaşlarımızın hastaneye giriş ve çıkışlarında kullanmış oldukları kaldırımlar oldukça dar ve kullanışsız. Kaldırımların da geniş ve kullanılır bir şekle getirilmesi gerekmektedir. Yapmış olduğumuz çalışmalar sonrasında Anayurt Bulvarı’ndan gelen vatandaşlarımızın buraya intikal etmeleri noktasında Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımız gerekli çalışmaları yürütecekler. İnşallah yapmış olduğumuz çalışmalar sonrasında vatandaşlarımızın hastaneye erişim noktasında rahatlama sağlanacaktır. Çalışmalarımızın hastane personelimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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