Battalgazi’deki sorunlar çözümsüz bırakılmıyor Karabağlar Mahallesi’ndeki 100 hanenin sorunu çözüme kavuşuyor

Battalgazi Belediye Başkan Osman Güder, yol olmadığı için kanalizasyon sıkıntısı çeken Karabağlar Mahallesi’nde açılan bin metrelik yeni yol çalışması ile 100 hanenin yaşadığı sorunu ortadan kaldırıyor.

Battalgazi’yi sorunsuz bir ilçe yapma yolunda büyük gayretler ortaya koyan Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkan Osman Güder, yol olmadığı için kanalizasyon sıkıntısı çeken Karabağlar Mahallesi’nde açılan bin metrelik yeni yol çalışması ile 100 hanenin yaşadığı sorunu ortadan kaldırıyor. Battalgazi’nin 103 mahallesine de eşit hizmet etmeyi kendisine rehber edinen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Karabağlar Mahallesi muhtarının kendisine ilettiği kanalizasyon sorunu üzerine harekete geçti. Başkan Güder, 100 hanenin bulunduğu ve yol çalışması olmadığı için kanalizasyon çalışmalarına başlanılamayan Karabağlar Mahallesi'nde bin metrelik yeni yol açma çalışmasının yapılması için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine talimat verdi. Talimat üzerine harekete geçen ekipler, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin kanalizasyon çalışması yapabilmesi için bin metrelik yeni yol açma çalışması gerçekleştirdi. Tamamlanan yol açma çalışmasıyla birlikte kısa süre içinde kanalizasyon çalışmalarına başlanılacak olan Karabağlar Mahallesi'ni ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgiler aldı. Karabağlar Mahallesi muhtarı Mehmet Ali Balta ve hane halkları, sorunlarının çözümü için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.



“Osman Güder başkanımıza teşekkür ediyoruz”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in herkesin sorununa çözüm bulduğunu belirten Karabağlar Mahallesi'nde ikamet eden Abuzer Ötkün, “Battalgazi Belediye Başkanımıza mahallemize geldiği için teşekkür ederim. Çok şükür yolumuz yapılıyor, kanalizasyon sorunumuz çözülüyor. Allah başkanımızdan razı olsun. Herkesin sorununa kendi sorunu gibi yaklaşıp, çözüme kavuşturuyor. Teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.



“Sorunumuz ışık hızıyla çözüldü”

Sorunlarının ışık hızıyla çözüme kavuşturulduğunun altını çizen Karabağlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Balta da, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, bugün mahallemizi ziyaret etti. Sıkıntılı bazı yollarımız vardı. Başkanımıza bu sorunu ilettik. Sağ olsun sorunumuzu ışık hızıyla çözdüler. 100 hanemizin yaşadığı kanalizasyon sorunu çözüme kavuşuyor. Başkanımızın hizmetleri artarak devam edecek. Çok güzel projeler ilçemizde hayata geçiyor. Mahallem ve şahsım adına başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Battalgazi’mizde çözülmedik sorun bırakmayacağız”

Millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldiğini aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, “Karabağlar Mahallemizin bize iletilen sorununun çözümü için arkadaşlarımıza talimatımızı verdik. Bu bölgede oturan bazı vatandaşlarımız kanalizasyon sıkıntısı yaşıyorlardı. Bununda sebebi ise resmi olarak yeni yolların açılmamasıydı. Biz de bahçe sahiplerimi ile görüşüp onların rızalarını aldık ve gerekli yolumuzu açtık. MASKİ Genel Müdürümüze de konu hakkında bilgiler vereceğiz. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek bizim boynumuzun borcudur. Bu bölgede özellikle yeni yolların açılması ve alt yapı anlamında bazı sıkıntılar var. İnşallah bu sıkıntıları da ortadan kaldıracağız. Bölgemizi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre dizayn edeceğiz. Bu bölgeleri rehabilite ederken, alt ve üst yapı çalışmalarını MASKİ ile ortak sürdürüyoruz. Bizler bu makamlara millete efendi olmak için gelmedik, millete hizmetkar olmak için geldik. Battalgazi’mizin 103 mahallesindeki hiçbir soruna duyarsız kalmıyoruz. Elimizden gelen tüm gayretleri sarf ediyoruz. İlçemizde çözülmedik hiçbir sorun kalmayacak” diye konuştu.

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