MTSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan Böke’ye hayırlı olsun ziyareti Ata Sadıkoğlu: “Muhasebeciler yükümüzü çekiyor”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın yeni başkanı Serdar Böke’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nı (SMMMO) ziyaret etti. Ticari hayatın önemli yapı taşlarından olan tüm muhasebecilerin 17 Mart muhasebeciler haftasını kutlayan Başkan Sadıkoğlu, oda başkanlığı görevine gelen Serdar Böke’ye hayırlı olsun dileklerini iletti.



“Muhasebeciler önemli işlere imza atıyor”

Muhasebeciler odası yönetiminin güzel bir ahenk içinde görev yaptığını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, “Ekonominin içinde yer alan sanayicimizin, tüccarımızın, esnafımızın yükünü muhasebeciler çekmekte. İş insanları olarak yapmış olduğumuz çalışmaların devletle iltisağını sağlayan muhasebeciler önemli işlere imza atıyor. Bu anlamda kendilerine müteşekkiriz. Malatya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nda bir görev değişikliği oldu. Ziyaretimizin ana sebeplerinden biri de budur. Serdar Böke başkanımız, Nuh Boyraz başkanımızdan görevi devraldı. Nuh Bey başkan yardımcısı olarak görevine devam ediyor. Baktığımız zaman muhasebeciler odası yönetiminin güzel bir ahenk içinde görev yaptığını görüyoruz. Serdar Böke başkanımıza başarılar diliyorum, başarılı çalışmalara imza atacağını düşünüyorum. Yeni yönetimin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



“TSO ile her zaman istişare içinde olacağız”

SMMMO Başkanı Serdar Böke de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtip, ekonomiye değer veren sivil toplum kuruluşları ile her zaman istişare içinde olacaklarını belirtti. Böke, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odamızın kıymetli başkanı bizlere nezaket ziyareti gerçekleştirmiştir. Bu ziyaretten dolayı memnuniyetimizi ifade etmek isterim. Ekonomiye yön veren sivil toplum kuruluşları, karşılıklı istişareden her zaman karlı çıkmışlardır. Muhasebeciler odası olarak biz de her daim Malatya TSO ile istişare içinde olacağımızı belirtmek isterim. Tekrar, ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyarette, Malatya TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Dinç, Malatya TSO Meclis Divanı Üyesi Ayhan Altınok, Malatya TSO Meclis Üyesi Hikmet Yaşar, SMMMO Başkan Yardımcısı Nuh Boyraz ve SMMMO Muhasip Üyesi Erhan Korkmaz da yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.