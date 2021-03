Başkan Gürkan’dan Kadınlar Günü mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kadınlar günü nedeniyle yayımladığı mesajında 8 Mart tarihinin kadın hakları açısından önemli bir gün olduğunu belirterek, “Son zamanlarda kadınlara yönelik şiddet ve kadın cinayetleri toplumumuz tarafından ciddi anlamda yadırganmakta ve büyük tepkilere neden olmaktadır” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şiddetin her türlüsünü, özellikle de kadına yönelik şiddeti kınadığını ifade etti. Başkan Gürkan mesajında, “Çünkü kadınlar hayatımızın her anında yanımızda olan, bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten ve sevgisiyle kucaklayan, şefkatli yürekleriyle ısıtan en değerli varlıklarımızdır. Sahip olduğumuz inancımızın bir gereği olarak kadınların, biz erkeklere birer emanet olduğunu bilmemiz ve bu şuurla hareket etmemiz gerekmektedir. Kadın yaradılışı gereği zaten asil bir varlıktır. Bu konuda Peygamber Efendimiz; 'Cennet annelerin ayakları altındadır' diye buyurmaktadır. Kadınlarımızın toplum hayatında daha aktif yer alması o ülkenin gelişmişliğinin de bir göstergesidir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kadının siyasi hayatın içinde olmasına büyük önem vermiş ve birçok Avrupa ülkesinden çok daha önce Türk Kadınına seçme ve seçilme haklarını vermiştir. Bu vesileyle gönlümüzde her zaman müstesna bir yere sahip olan, gerek aile gerek toplum yapımızın temel direği kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.