Malatya'da Jandarma görevlileri, şiddet mağduru kadınları unutmadı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Malatya’da kadın Jandarma görevlileri, haklarında koruma kararı bulunan şiddet mağduru kadınları ziyaret ederek çiçek hediye etti.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında etkinlikler düzenlendi. Bu etkinlikler kapsamında görevli kadın jandarmalar, kentte haklarında koruma kararı olan şiddet mağduru kadınlar ziyaret edilerek kadınlar günü kutlandı.

Ziyarette kadınlara çiçek hediye eden kadın Jandarma görevlilerine teşekkür eden şiddet mağduru kadınlar, Jandarmanın her zaman yanlarında olduklarını söylediler.

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