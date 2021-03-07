Malatya'da barajda tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, balık tutmak için baraj gölüne açılan 2 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Teknedeki 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, kayıp kişi için başlatılan arama çalışmalarına yarın sabah devam edilecek.

Olay, akşam saatlerinde Dilek Mahallesi´nde meydana geldi. Balık tutmak için tekneyle Küllümağara mevkisindeki Karakaya Barajı'na açılan 2 kişi, teknelerinin alabora olması sonucu suya düştü. Suya düşenlerden Niyazi Güldaş (48) kendi imkanlarıyla kurtuldu. Güldaş´ın ihbarı üzerine kayıp Ercan Kala (36) için Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçlarıyla arama çalışması başlatıldı, ancak bir sonuç alınamadı. Su sıcaklığının düştüğü barajda zorluk çeken dalgıçlar, kayıp Kala'nın bulunması için sabah saatlerinde tekrar çalışma başlatacak.

Sağlık durumu iyi olan Güldaş ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-03-07 23:34:27



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