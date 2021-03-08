Üreten kadınlara çiçek

Malatya Tarım Platformu Kadın Girişimcileri Grubu üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, kadın üretici, yetiştirici ve çiftçilerle buluştu.

Malatya Tarım Platformu ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, girişimci kadınlar grubunun katılımı ile sabah kahvaltısında bir araya gelerek daha sonra Yeşilyurt ilçesine bağlı mahallelerdeki üreten emekçi kadınları ziyaret etti.

İhsan Akın, burada yaptığı konuşmada, üreten kadınların önemine temas ederek, “ Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile özel bir gün. Bizlerde farklı bir program olsun dedik. Sadece merkezi yerlerde değil de, tabi geçen yıl kadın girişimciler ile olan programımızı panel şeklinde yapmıştık. Bu yıl sahada gerçekleştirdiğimiz programdaki asıl amacımız yetiştiricilerimiz, üreticilerimiz ile kadın girişimcilerimizi buluşturmak birbirlerini tanımalarını sağlamak ve birbirlerine yardımcı olmaları açısından kaynaşmalarını sağlamak adına sosyal anlamda buluştuk” dedi.

Tarım Platformu Girişimci Kadınlar grubu ise bugüne kadar yaptığı destek ve emeklerinden dolayı Başkan İhsan Akın’a plaket sunarak teşekkür ettiler.

Akın, kadın girişimcilerinden aldığı plaket sonrası konuşmasında da, “Kadın girişimcilerin bizler için yaptırmış olduğu plaket içinde teşekkür ediyoruz. Örnek çalışmalar yapan Hanım Yılmaz ablamıza plaketini veriyor hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yeter ki siz üretin biz platform ve birlik olarak yetiştiricilerimizin, üreticilerimizin, çiftçilerimizin ve kadın girişimcilerimizin sonuna kadar yanlarındayız’’ ifadelerini kullandı.

Akın, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü tebrik etti.

Programa ev sahipliği yapan Hanım Yılmaz ise, “Bugün buraya gelip girişimci kadınlar ile bizleri buluşturduğu için Tarım Platformu ve Birlik Başkanımız İhsan Akın’ a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Örnek çalışmaları ve ev sahipliğinden dolayı Hanım Yılmaz’a, doğal yorgan ve yün ürünleri çalışmaları için Kooperatif Başkanı Nimet Yıldırım’a ve kısa sürede önemli çalışmalar yapıp ikinci şubesini açan Leyla Balal’a Başkan İhsan Akın tarafından örnek girişim ve çalışmalarından dolayı plaket verildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile sosyal etkinlik çerçevesi içerisinde farklı işletmeler ziyaret edilerek, koyun ve kuzular ile fotoğraf çekilerek, işletmeler gezildi.

Program sonunda Kadınlar Günü nedeni ile sosyal etkinlikler çerçevesinde Platform Başkanı İhsan Akın tarafından kadınlara çanta, karanfil gibi hediyeler verildi.

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