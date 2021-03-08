Üreten kadınlara çiçek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üreten kadınlara çiçek

İHA

Üreten kadınlara çiçek

Malatya Tarım Platformu Kadın Girişimcileri Grubu üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, kadın üretici, yetiştirici ve çiftçilerle buluştu.
Malatya Tarım Platformu ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, girişimci kadınlar grubunun katılımı ile sabah kahvaltısında bir araya gelerek daha sonra Yeşilyurt ilçesine bağlı mahallelerdeki üreten emekçi kadınları ziyaret etti.
İhsan Akın, burada yaptığı konuşmada, üreten kadınların önemine temas ederek, “ Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile özel bir gün. Bizlerde farklı bir program olsun dedik. Sadece merkezi yerlerde değil de, tabi geçen yıl kadın girişimciler ile olan programımızı panel şeklinde yapmıştık. Bu yıl sahada gerçekleştirdiğimiz programdaki asıl amacımız yetiştiricilerimiz, üreticilerimiz ile kadın girişimcilerimizi buluşturmak birbirlerini tanımalarını sağlamak ve birbirlerine yardımcı olmaları açısından kaynaşmalarını sağlamak adına sosyal anlamda buluştuk” dedi.
Tarım Platformu Girişimci Kadınlar grubu ise bugüne kadar yaptığı destek ve emeklerinden dolayı Başkan İhsan Akın’a plaket sunarak teşekkür ettiler.
Akın, kadın girişimcilerinden aldığı plaket sonrası konuşmasında da, “Kadın girişimcilerin bizler için yaptırmış olduğu plaket içinde teşekkür ediyoruz. Örnek çalışmalar yapan Hanım Yılmaz ablamıza plaketini veriyor hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yeter ki siz üretin biz platform ve birlik olarak yetiştiricilerimizin, üreticilerimizin, çiftçilerimizin ve kadın girişimcilerimizin sonuna kadar yanlarındayız’’ ifadelerini kullandı.
Akın, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü tebrik etti.
Programa ev sahipliği yapan Hanım Yılmaz ise, “Bugün buraya gelip girişimci kadınlar ile bizleri buluşturduğu için Tarım Platformu ve Birlik Başkanımız İhsan Akın’ a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Örnek çalışmaları ve ev sahipliğinden dolayı Hanım Yılmaz’a, doğal yorgan ve yün ürünleri çalışmaları için Kooperatif Başkanı Nimet Yıldırım’a ve kısa sürede önemli çalışmalar yapıp ikinci şubesini açan Leyla Balal’a Başkan İhsan Akın tarafından örnek girişim ve çalışmalarından dolayı plaket verildi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile sosyal etkinlik çerçevesi içerisinde farklı işletmeler ziyaret edilerek, koyun ve kuzular ile fotoğraf çekilerek, işletmeler gezildi.
Program sonunda Kadınlar Günü nedeni ile sosyal etkinlikler çerçevesinde Platform Başkanı İhsan Akın tarafından kadınlara çanta, karanfil gibi hediyeler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Battalgazi’den New York’a “Canımız Erdoğan”lı cevap
YEREL HABERLER Battalgazi’den New York’a “Canımız Erdoğan”lı cevap
Kalp krizi geçiren köy korucusu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren köy korucusu hayatını kaybetti
Akçadağ'dan Başkan Gürkan'a teşekkür
YEREL HABERLER Akçadağ'dan Başkan Gürkan'a teşekkür
Baraj gölünde alabora olan teknedeki kayıp kişinin cesedi bulundu
YEREL HABERLER Baraj gölünde alabora olan teknedeki kayıp kişinin ...
Evlerinin geçimine katkıda bulunan kadınlara çiçek
YEREL HABERLER Evlerinin geçimine katkıda bulunan kadınlara çiçek
Sahte para operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Sahte para operasyonu: 3 gözaltı
Malatya'da covid-19 denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Malatya'da covid-19 denetimleri sürüyor
Alabora olan teknedeki kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Alabora olan teknedeki kayıp balıkçının cansız ...
Malatya'da barajda tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp
YEREL HABERLER Malatya'da barajda tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp
Balıkçı teknesi alabora oldu, 1 kişi kayıp
YEREL HABERLER Balıkçı teknesi alabora oldu, 1 kişi kayıp
Malatya'da Jandarma görevlileri, şiddet mağduru kadınları unutmadı
YEREL HABERLER Malatya'da Jandarma görevlileri, şiddet mağduru ...
MGTC'de Mehmet Aydın dönemi
YEREL HABERLER MGTC'de Mehmet Aydın dönemi
Jandarma’dan mesire alanları ve pazarlarda korona denetimi
YEREL HABERLER Jandarma’dan mesire alanları ve pazarlarda korona ...
Kumar oynayanlara çifte ceza
YEREL HABERLER Kumar oynayanlara çifte ceza
Başkan Gürkan’dan Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan Kadınlar Günü mesajı
Zabıta ekiplerinden trafik denetimi
YEREL HABERLER Zabıta ekiplerinden trafik denetimi
MTSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan Böke’ye hayırlı olsun ziyareti Ata Sadıkoğlu: “Muhasebeciler yükümüzü çekiyor”
YEREL HABERLER MTSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan Böke’ye hayırlı olsun ...
Battalgazi’deki sorunlar çözümsüz bırakılmıyor Karabağlar Mahallesi’ndeki 100 hanenin sorunu çözüme kavuşuyor
YEREL HABERLER Battalgazi’deki sorunlar çözümsüz ...
Yeni bağlantı yolu hastane trafiğini rahatlatacak Gürkan: “Vatandaşlarımızın hastaneye erişimi kolaylaşacak”
YEREL HABERLER Yeni bağlantı yolu hastane trafiğini ...
Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şube Başkanı Söylemez: "Kadının saygınlığı kadına saygıyla başlar"
YEREL HABERLER Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şube Başkanı Söylemez: ...
AK Parti'li Tüfenkci'den 'Kadınlar Günü' mesajı Tüfenkci: "AK Parti kurulduğu günden bu güne kadınlarla birlikte yol almıştır"
YEREL HABERLER AK Parti'li Tüfenkci'den 'Kadınlar Günü' ...
Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Başkan Çınar’dan 'Kadınlar Günü' mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çınar’dan 'Kadınlar Günü' mesajı
Malatya'da 47 adet sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 47 adet sikke ele geçirildi