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Gara şehidinin ailesi kendilerine kulak tıkayan CHP ve HDP’ye tepkili Anne Sadiye Özbey: "Kılıçdaroğlu bizleri bir nevi kandırdı"

İHA

Gara şehidinin ailesi kendilerine kulak tıkayan CHP ve HDP’ye tepkili Anne Sadiye Özbey: "Kılıçdaroğlu bizleri bir nevi kandırdı"

Gara’da PKK’lı teröristlerce şehit edilen Semih Özbey’in annesi ve babası, çocuklarından gelen ‘Kılıçdaroğlu bizim için de yürüsün’ yazılı mektubu iletmelerine rağmen bu isteklerinin kulak ardı edildiğini söyledi.
18 Eylül 2015'te görev yeri olan Rize İl Jandarma Komutanlığına giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK’lı teröristlerce kaçırılan Jandarma Personel Astsubay Semih Özbey’in de aralarında bulunduğu 13 kişinin Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde şehit edilmesinin yankıları sürüyor. 6 yıl boyunca alıkonulan Şehit Semih Özbey ve arkadaşlarının, ailesine gönderdikleri mektupta CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşü gibi kendileri için de yürüyüş yapmasını istedikleri öğrenildi. O dönem anne Sadiye ve baba Gürsel Özbey teröristlerin elinde olan çocuklarının bu isteklerini Kılıçdaroğlu’na iletti ve yürüyüşün yapılacağı sözünü aldı. Ancak aradan geçen süre zarfında hiçbir girişimde bulunulmadı ve PKK’lı teröristler geçtiğimiz günlerde haince 13 kişiyi şehit etti.
Malatyalı Şehit Astsubay Semih Özbey’in ailesi, evlerinde oluşturduğu şehit köşesinde çocuklarından kalan hatıraları yaşatarak acılarını içlerine gömdü. Baba Gürsel Özbey, 6 yıl boyunca çocuğunun kurtarılması için yoğun bir mücadele verdiğini söyleyerek, konuyu birçok siyasiye ilettiklerini anlattı. 2018 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Malatya’ya gelişi sırasında kendisi ile görüştüğünü de anımsatan baba Özbey, “Kılıçdaroğlu’na gidip bak çocuklardan biri mektup yazmış, ‘Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü yapıyor, bizim içinde yürüyüş yapsın' diyorlar dedim. Yine HDP’lilere gittim süreç kötüye gidiyor, bu çocukları gidin getirin sizin de çocuklarınız var, yapmayın etmeyin PKK’nın artık yakasını bırakın, bu çocukları sağ salim ailelerine kavuşturun dedim. Ama maalesef olmadı. Gelinen bu noktada bu çocukların sonu böyle olmamalıydı. Kalleşçe, kahpece bunu katledenlerden ben hesap sormak için elimden ne geliyorsa yapacağım” diye konuştu.
Şehit oğlunun mezarına gittiğini söyleyen Özbey, “Geçen mezara gittim ve dedim ki ‘Semih seni kurtaramadım hakkını helal et, ama ben mücadeleye devam edeceğim. Bu terörün kökünün kazınması için, ülkenin bekasına el uzatanlar kim olursa olsun, bitmesi için elimden geleni yapacağım” şeklinde konuştu.
Acılı anne Sadiye Özbey alıkonulan evlatlarının haince şehit edildiğini söyleyerek, “Allah onların yanına bırakmasın. Bize yaşattıklarının bin katını yaşasınlar. Yavrumuzu bizden aldılar, 6 yıl hasret kaldık, sesini duyamadık. Ben yavrumun geleceğini bekliyordum ama kalleşçe yavrularımızı bizden elimizden aldılar” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun her zaman yanlarında olduğunu da ifade eden anne Özbey, “Ama bizi oyalayanların da Allah yanlarında bırakmasın, onlar da aynısını yaşasın” ifadelerine yer verdi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile de bu süreçte görüştüklerini kaydeden Sadiye Özbey, “Çalmadığımız kapı kalmadı, bize umut verdiler ama olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu’na dedik ki çocuklar mektupta bizim için de bir yürüyüş yapsın diyorlar. O da bana ‘Yaparız’ dedi, ben de sürekli ne zaman yürüyüş yapılacak diye bekliyordum, biz de katılalım diye ama yapmadılar. Kulak ardına atıldı, bir adım dahi atılmadı” diye konuştu.
Anne Özbey, önceki gün kendisini ziyaret eden AK Parti İl Başkanı İhsan Koca'ya, "Kemal Kılıçdaroğlu bir nevi kandırdı. Abaca kendi çocukları olsa ne yaparlardı, Kılıçdaroğlu’nun çocuğu orda olsaydı ne yapardı. Bir zahmet mektuba bakıp da bu çocukları kurtarmadılar" diye konuştu.

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