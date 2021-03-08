Kadın avukatlardan 8 Mart kutlaması

Malatya Barosu üyesi kadın avukatlar, düzenledikleri basın açıklamasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Memba Kuşcu Oto, komisyon üyesi kadın avukatlarla birlikte yaptığı basın açıklamasında, Dünya Kadınlar Günü'nün önemine dikkat çekti. Komisyon Başkanı Memba Kuşçu Oto, "8 Mart, ailede, toplumda, siyaset, sosyal ve ekonomik alanlarda eşitliğin sağlanması, emeğin sömürüsünün ve ayrımcılığın sonlandırılması, kadının insan haklarının ihlal edilmesinin önlenmesi için, eğitim, kültür, ekonomik ve hukuk alanlarında gerekli çalışmaların yapılması taleplerini yükselttikleri mücadele ve dayanışma günüdür. Bu nedenle kadın mücadelesi aynı zamanda eşitliğin, özgürlüğün ve demokrasinin mücadelesidir” ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddet, cinayet ve istismar artışlarının nedeninin yasa ve cezaların yetersizliğinden kaynaklanmadığını savunan Oto, "Ülkemizde, aile içinden başlayarak kamusal alana yayılan cinsiyet ayrımcılığına ve eşitsizliğine neden olacak politikaların sonlandırılması gerekmektedir. Kadınları toplumsal hayatın dışına iten ayrımcı ve cinsiyetçi politikalardan vazgeçilerek, kadını sadece ailenin bir parçası olarak gören, özgür birey olduğunu kabul etmeyen politik ve kültürel anlayış değiştirilmelidir. Kamu kurum ve kuruluşlarınca cinsiyet temelinde ayrımcılık yapmayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinde kadının eşit ve özgür bir birey olduğu, devletin tüm kurum ve kuruluşlarınca içselleştirilmeli ve kadın haklarına aykırı hiçbir söylem ve eyleme izin verilmemelidir” dedi.

Oto açıklamasını özetle şöyle tamamladı:

“Hak savunucusu olarak bizler, uzun mücadeleler sonucunda elde edinilmiş kadın hakları kazanımlarından vazgeçilmesine yönelik her türlü girişime karşı, kadının insan hakları mücadelemizi dünden daha büyük bir inanç ve dayanışmayla sürdürme kararlılığındayız.”

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