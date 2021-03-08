Şehit askerler için Mevlid okutuldu

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Malatya’nın Darende ilçesinde şehit askerler için Mevlidi Şerif okutuldu.

Darende Ülkü Ocakları’nın organize ettiği Mevlidi Şerif programında konuşan Darende Ülkü Ocakları Başkanı Recep Yıldırım, şehitliğin önemine temas etti. Yıldırım, "Darende Ülkü Ocakları olarak Korgeneral Osman Erbaş, 10 kahraman şehidimiz ve şehadetinin yıl dönümünde ülkücü şehit Mehmet Kızılcı ağabeyimiz ve cümle bayraklaşmış şuhedanın mübarek ruhlarına Mevlidi Şerif okuttuk. Rabbim, şahadet şerbeti içen bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun” dedi.

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