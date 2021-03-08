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Başkan Çınar, ‘kadın ve hayat’ fotoğraf sergisini gezdi Çınar: “Kadınlarımız, tarihsel ve kültürel hayatımızda özel bir yere sahiptir”

İHA

Başkan Çınar, ‘kadın ve hayat’ fotoğraf sergisini gezdi Çınar: “Kadınlarımız, tarihsel ve kültürel hayatımızda özel bir yere sahiptir”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel olarak Gedik Kültür Otağında açılan ‘Kadın ve Hayat’ isimli fotoğraf sergisini gezdi.
Kadınların sosyal ve kültürel hayattaki etkilerinin sanatsal bir dille anlatıldığı ‘Kadın ve Hayat’ isimli fotoğraf sergisinde yer verilen fotoğrafları yakından inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kadınların güçlü temellere dayanan kadim medeniyette ve tarihsel süreçte önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
Kadınlara toplumsal hayatta önemli roller veren milletlerin geleceğe daha umutla ve güvenle bakacağına işaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinliklerine ara vermeden devam ediyoruz. Yeşilyurt Kent Konseyimizde bu anlamda kadınlarımızın sosyal ve kültürel hayatımızdaki yeri ve konumunu çok özel fotoğraflarla anlatan bir sergi açtı. Gedik Kültür Otağımızda açılan ‘Kadın ve Hayat’ isimli fotoğraf sergimizde birbirinden anlamlı, etkileyici ve güzel karelere yer verildi. Bu güzel fotoğraf kareleriyle kadınlarımızın emeklerini ve fedakarlıklarını günümüzden geleceğe taşınmasını sağlayan fotoğraf sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Sergide Yeşilyurt’umuzun muhtelif bölgelerinde yaşayan kadınlarımızın gündelik hayatlarından çok özel kareler yer almaktadır. Hayatımızı güzelleştiren, anlam ve değer katan hiç şüphe yok ki kadınlarımızdır. Onların emeklerini ve çabalarını her zaman takdir ediyoruz. Muhteşem doğası ve atmosferinin yanı sıra kültürel ve sosyal yatırımlarımızla cazibesi artan Gedik Tepemizdeki hizmet alanlarımızı ziyaret edenler, her biri ayrı bir değer taşıyan fotoğraflarımızın olduğu sergimizi gezip, sanatsal eserleri yakından görebilecekler. Kadınlarımızın aile ve iş hayatlarını farklı bir bakış açısıyla gözler önüne seren çok değerli bir sergiyi hemşerilerimizin hizmetine sunmaktan onur duymaktayız. Bölgedeki bütün kültürel yatırımlarımızla gibi sergimiz aracılığıyla da bölgemizin örf, adet, gelenekler ve görenekleri, kültürel hayatı ve kadınlarımızın yaptığı farklı meslek dallarını bölgemizi ziyaret edenlere aktarma ve bilgilendirme fırsatı da yakalamış oluyoruz. Bir hafta boyunca gezilebilecek olan sergimize tüm hemşerilerimizi davet ediyorum. Bununla birlikte kadim medeniyetimizde özel bir konumda olan Otak Kültürünün yaşatılması amacıyla hizmete sunduğumuz Gedik Kültür Otağımızda, pandemi kuralları çerçevesinde düzenleyeceğimiz sanatsal ve kültürel hizmetlerimizin yanı sıra açacağımız farklı temalı sergilerle bölgemizin tanıtımına daha fazla destek verecek bir hüviyete kavuşacaktır. Farklı projelerle bölgemizin tarihsel ve kültürel hazinelerini ön plana çıkarmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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