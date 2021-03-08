Malatya Park AVM’ de Kadınlar Günü etkinliği

8 Mart Dünya Kadınları Günü nedeniyle Malatya Park AVM ‘de etkinlik düzenlenip sergi açıldı. 8 kadın 8 ressam sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Dünya Kadınları Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe,Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vahap Erdem, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Malatya Park AVM yöneticileri katıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma görevlilerinin kadına yönelik şiddetle ilgili sergisi açılıp, bu konuda broşürler stantları gezenlere verildi.

Müzik dinletisinin sunulduğu programda kadınlara karanfil de verildi.

Stant açılışı sırasında bir konuşma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi Eğitimcilerinden Elif Şengönül, “Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile Danışma ve Destek Merkezi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. Merkezimiz ailelerimize danışmanlık ve eğitim hizmeti vermekte. İlimizde aile içi sorun ve iletişim problemi yaşayan ailelerimize danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Şu ana kadar 16 bin vatandaşımıza ulaşarak danışmanlık hizmeti verdik. Çalışmalarımıza gönülden destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

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