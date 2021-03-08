Malatya'da kadınlar etkinlikte buluştu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Resim sergisi, tiyatro gösterimi ile başlayan etkinliklerde kadına yönelik şiddet ve kadın hakları konulu seminer de yapıldı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle programlar düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Fuaye Alanında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı merkezlerde bayanların hazırladığı ‘El Emeği Ürünler Sergisi’nin açılışıyla başlayan programa, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Vahap Erdem, Genel Sekreter Cemal Nogay, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve misafirler katıldı.

El Emeği Ürünler Sergisi açılışında açılış konuşmalarını yapan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Vahap Erdem, kadınlara yönelik şiddetin dünyanın pek çok yerinde en sık rastlanan insan hakları ihlallerinden biri olduğunu söyledi. Erdem, kadınların önemiyle ilgili de ifadeler kullandı.

Sanat Merkezi Fuaye Alanında gerçekleştirilen sergi açılışı sonrasında Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda Aile Danışma Merkezi (MADEM) eğitimcisi Elif Şengönül moderatörlüğünde Av. Sevda Sürücü’nün katılımlarıyla ‘Kadına Yönelik Şiddet konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşi sonrasında Theatron Sahne tarafından ‘Bir Kadın Hikâyesi’ adlı tiyatro oyununun gösterimi yapıldı.

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