Yeşilyurt'ta kadınlar günü etkinliği

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın eşi Semra Çınar’ın ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel kutlama programı gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa; Valinin eşi Negihan Baruş, AK Parti İl Başkanının eşi Sema Koca, Battalgazi Belediye Başkanının eşi Yıldız Güder, Yeşilyurt Kaymakamının eşi Figen Gülenç ile Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Şehit anneleri başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanının eşi Semra Çınar, “O kadar özel gün arasında belki de biz kadınlar için en önemlisi olan, her yıl mart ayında kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. “ diye konuştu.

Kadınların ihmal edildiği toplumların varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmesinin mümkün olmadığını belirten Semra Çınar, “ Kadınlarımız sorunları çözmek için isteklerini ifade edebilmekte, olumsuzlukları sorgulamaktadırlar. Ben burada 'Kadın Hakları` diye ayırımda bulunmak istemiyorum, kadın hakları ve insan hakları ayrı tutulamaz kadınlar da her yerde, herkes için geçerli haklara sahiptirler. Aynı zaman da devlet ve toplumların huzuru ve sürekliliği içinde kadınerkek her bireyin saygılı olması, baskıdan uzak, mutlu bireyler olarak hayatı paylaşmaları gerekmektedir. Cumhurbaşkanımızda küresel ölçekte kadınların karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümünde yegane başvurulacak yolun adalet olduğunu söylemiş, kadınların çalışma koşulları ile ilgili olarak da “eşit işe eşit ücret” anlayışıyla adaleti sağlamak için genelge çıkartmış ve çalışan anneler için süt izni ve ücretsiz izin konularında düzenlemeler yaparak her daim kadınlarımızın yanında olmuştur. Bizde Yeşilyurt Belediyesi olarak sosyal yardım işleri birimimizde maddi ve manevi ihtiyacı olan her kadınımıza destek oluyoruz aynı zamanda kadın yaşam merkezimizle, kiltepe meslek edindirme kurslarımızla ve kadın kooperatifimizle kadınlarımızın kendilerini daha güçlü hissederek, adımlarını daha güvenli atmaları ve sosyal hayatta var olabilmeleri için her daim destekliyoruz. Unutulmamalıdır ki; kadınlara eşit hakların verilmesi, dünya barışını da güçlendirecektir. Bende bugünün kadınların saygınlığı ve hakları konusunda önemli bir farkındalığa vesile olmasını, savaşın şiddetin ve yoksunluğun mağdur ettiği nice kadına umut olmasını temenni ediyorum. Hepinizi sevgi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah’a emanet olun.” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da programa katılarak Yeşilyurt’ta kadınlara yönelik gerçekleşen sosyal, ekonomik, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler hakkında bilgiler paylaştı.

Kadınların bilgi, birikim ve tecrübelerinden sürekli istifade ettiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise başta şehit anneleri olmak üzere tüm kadınların gününü kutladığını söyledi. Dünya’nın farklı yerlerinde ve Türkiye’de de kadına yönelik yapılan her türlü şiddeti kınadıklarını ifade eden Çınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu tür olumsuz hadiselerin tekrarlanmaması içinde hepimiz üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık yapan bize hizmet felsefesiyle çalışan Yeşilyurt Belediyesi olarak kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatta daha fazla söz sahibi olması içinde gereken duyarlılığı göstermekteyiz. Kadınlarımızın iş gücü potansiyelini artırıp farklı meslek dallarını öğrenip aile ve ülke ekonomisine daha fazla katkı yapmaları için yatırım alanlarımızın sayısını hızla artırdık. Kiltepe Kadın Meslek Edindirme Kurs Merkezimizin yanı sıra Kültür ve Sanat Merkezlerimiz, Millet Kıraathanelerimiz ve Bilgi Evlerimizle kadınlarımızın hayatlarına güzel dokunuşlarda bulunuyoruz. Bir toplumda kadın mutlu ve huzurluysa ailede mutludur, sokaklarımız, caddelerimiz ve yaşadığımız her yer ve doğal olarak toplumsal dinamiklerin hepside mutlu ve güvendedir. Kadınlar çünkü ailenin ve toplumun temel taşıdır. Kadınların refahı ve mutluluğu hayatımızın her anına yansımaktadır. Yeşilyurt’umuzu geleceğe taşıyacak yatırımlarımızı hayata geçirirken bu anlayışı sürekli ön planda tutarak kadınlarımızın daha aktif, daha katılımcı ve daha üretken olmasını göz önünde bulunduruyoruz. Bizim için aslolan ortak müşterekte herkesin mutlu ve huzurlu olmasıdır. Türkiye genelinde isminden söz ettirecek yatırımlara kavuşan ve yeni vizyonel yatırımlara güzelliklerine güzellikler katacağımız Yeşilyurt’umuzda kadınlarımızın her türlü alanda daha fazla üretken ve mutlu olması içinde yatırımlarımızın sayısını artırıp bu alanda oluşturduğumuz farkındalıkları güçlü hizmetlerle ileriye taşıyacağız. Kadınların mutluluklarını artıran toplumlar geleceğe daha güvenle ve huzurlu bakar. Bizim sloganımız Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’tur, bu mutluluğun temeli de kadınlarımızdır. ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile eşi Semra Çınar, programa katılanlara günün anısına çiçek ve hediyeler takdim ettiler.

Yeşilyurt Belediye Başkanının eşi Semra Çınar ve davetliler daha sonra Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından Gedik Kültür Otağında açılan ‘Kadın ve Hayat’ isimli fotoğraf sergisini gezdiler.

