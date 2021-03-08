Jandarmadan kadın sürücü ve yolculara karanfil

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmadan kadın sürücü ve yolculara karanfil

İHA

Jandarmadan kadın sürücü ve yolculara karanfil

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında şehit ve gazi anneleri başta olmak üzere uygulama esnasında kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı.
İçişleri Bakanlığınca kontrollü normalleşme sürecinde hazırlanan haftalık tematik denetimler kapsamında Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri 8 Mart günü toplu taşıma araçları ile okul servis araçları kontrolü yaptılar. Kontrollerde maske, mesafe ve belirlenen taşıma kapasitesinde taşıma faaliyetlerini denetleyen jandarma trafik ekipleri, aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar günü olması vesilesiyle araçlarda bulunan bayanlara karanfil dağıtarak dünya kadınlar gününü kutladılar.
Öte yandan Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Şehit ve Gazi anneleri tek tek ziyaret edilerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlanarak çeşitli hediyeler takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşilyurt'ta kadınlar günü etkinliği
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta kadınlar günü etkinliği
Malatya'da kadınlar etkinlikte buluştu
YEREL HABERLER Malatya'da kadınlar etkinlikte buluştu
Malatya'da toplu taşımalar denetlendi
YEREL HABERLER Malatya'da toplu taşımalar denetlendi
Malatya Park AVM’ de Kadınlar Günü etkinliği
YEREL HABERLER Malatya Park AVM’ de Kadınlar Günü etkinliği
Kadın girişimcilerin gününü kutladılar
YEREL HABERLER Kadın girişimcilerin gününü kutladılar
Malatya’da sigara kaçakçılığına geçit yok
YEREL HABERLER Malatya’da sigara kaçakçılığına geçit yok
Başkan Çınar, ‘kadın ve hayat’ fotoğraf sergisini gezdi Çınar: “Kadınlarımız, tarihsel ve kültürel hayatımızda özel bir yere sahiptir”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, ‘kadın ve hayat’ fotoğraf sergisini ...
Başkan Güder, kadınlara karanfil dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Güder, kadınlara karanfil dağıttı
Jandarma, şehit annelerini kadınlar gününde de unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma, şehit annelerini kadınlar gününde de ...
Şehit askerler için Mevlid okutuldu
YEREL HABERLER Şehit askerler için Mevlid okutuldu
Eski görevine tekrar atandı
YEREL HABERLER Eski görevine tekrar atandı
Normalleşmeyle birlikte çocuklar oyun özlemi
YEREL HABERLER Normalleşmeyle birlikte çocuklar oyun özlemi
MTÜ’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
YEREL HABERLER MTÜ’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Battalgazi’de gençler için spor yatırımları sürüyor
YEREL HABERLER Battalgazi’de gençler için spor yatırımları sürüyor
Kadın avukatlardan 8 Mart kutlaması
YEREL HABERLER Kadın avukatlardan 8 Mart kutlaması
Gara şehidinin ailesi kendilerine kulak tıkayan CHP ve HDP’ye tepkili Anne Sadiye Özbey: "Kılıçdaroğlu bizleri bir nevi kandırdı"
YEREL HABERLER Gara şehidinin ailesi kendilerine kulak tıkayan CHP ...
Üreten kadınlara çiçek
YEREL HABERLER Üreten kadınlara çiçek
Battalgazi’den New York’a “Canımız Erdoğan”lı cevap
YEREL HABERLER Battalgazi’den New York’a “Canımız Erdoğan”lı cevap
Kalp krizi geçiren köy korucusu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren köy korucusu hayatını kaybetti
Akçadağ'dan Başkan Gürkan'a teşekkür
YEREL HABERLER Akçadağ'dan Başkan Gürkan'a teşekkür
Baraj gölünde alabora olan teknedeki kayıp kişinin cesedi bulundu
YEREL HABERLER Baraj gölünde alabora olan teknedeki kayıp kişinin ...
Evlerinin geçimine katkıda bulunan kadınlara çiçek
YEREL HABERLER Evlerinin geçimine katkıda bulunan kadınlara çiçek
Sahte para operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Sahte para operasyonu: 3 gözaltı
Malatya'da covid-19 denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Malatya'da covid-19 denetimleri sürüyor