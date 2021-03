Battalgazi’de “Canımız Erdoğan” görseli büyük ilgi gördü

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla, ABD'nin Times Meydanı’ndaki reklam panosuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan skandal ilana ‘Canımız Erdoğan’ ve ‘Love Erdoğan’ yazılı görsellerle verilen cevap, Battalgazi’deki vatandaşlardan büyük beğeni aldı.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin New York kenti Times Meydanı’ndaki reklam panosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ‘Stop Erdoğan’ yazılı skandal ilana, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla ‘Canımız Erdoğan’ ve ‘Love Erdoğan’ yazılı görsellerle cevap verilmişti. Led ekranlı araçlar yansıtılan görsellerle ilçenin dört bir yanında gezerken, reklam billboardlarına da bu görseller asıldı. Her zaman Battalgazi’ye ayrı bir önem veren Cumhurbaşkanı Erdoğan için paylaşılan görseller, kısa sürede vatandaşlar tarafından büyük beğeni aldı. Bazı vatandaşlar ‘Canımız Erdoğan’ ve ‘Love Erdoğan’ görsellerinin yer aldığı reklam billboardlarının önünde selfie çekerken, bazı vatandaşlar ise verilen anlamlı tepkiden dolayı Battalgazi Belediye Başkan Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.



Battalgazi’nin torunları Erdoğan’ın yanında

Yayımlanan ilana verilen cevabı çok anlamlı bulduğunu aktaran Ekrem Güner isimli bir vatandaş, “Bu yazı demek, Türkiye Cumhuriyeti demektir. Biz Cumhurbaşkanımızı seviyoruz. Her daim onun yanındayız. Battalgazi’nin torunları reisinin yanında. Allah böyle bir lideri Türkiye dışında dünyada hiçbir yere nasip etmemiş. Yazıda çok anlamlı olmuş. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e bizim adımıza verdiği cevaptan dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Seyfettin Aslan isimli bir vatandaş ise “Yurt dışında Cumhurbaşkanımızı hedef alan yazılar yazmaları bence boşuna. Cumhurbaşkanımıza hiçbir şey yapamazlar. Biz Cumhurbaşkanımızı seviyoruz. Eğer Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin başında olmazsa, inanın bu Türkiye çok kötü dönemlerden geçer. Dünyaya kafa tutan bir adam, bu nedenle de tüm dünya ona düşman. Battalgazi’nin başkanını da seviyoruz. Bu dünyaya verilen mesaj çok anlamlı olmuş” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in Battalgazi halkı adına dünyaya güzel bir mesaj verdiğini belirten Tufan Çiçekdağ isimli vatandaş da, “Yazı çok iyi olmuş. Her yerde bu yazıları görmek isteriz. Cumhurbaşkanımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Halk olarak biz Cumhurbaşkanımızı seviyoruz. Başkanımız bizim adımıza da güzel bir cevap vermiş” derken, Halis Yıldırım isimli bir başka vatandaş ise “Bu yazı çok güzel olmuş. Biz de sosyal medya mecralarında Cumhurbaşkanımıza desteğimizi gösterdik. Bizler liderimizi seviyoruz, onu destekliyoruz. Billboardlara böyle yazıların yazılması çok güzel oldu, yerinde bir uygulama olmuş. Başkanımız Osman Güder’in eline sağlık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.