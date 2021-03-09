Başkan Çınar’dan Miraç Kandili mesajı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Miraç kandili'ni kutladığı mesajında, "İçerisinde büyük hikmetler barındıran mübarek Miraç Kandili’nin ve üç ayların, birlik ve kardeşliğimize vesile olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yüce dinimiz İslâm’ın en önemli gecelerinden biri olan ve Peygamber Efendimizin Allah’ın huzuruna çıktığı gece olarak kutlanan Miraç Kandili, insanlık için birçok mesajlarla doludur. Çünkü Miracın özünde her türlü kötülükten arınma, insanlığın yararına değerler üretme, fedakârlık, yüce mertebelere erişmek vardır.

Üç ayların manevî hayatımıza getirdiği bereketle birlikte dinî hayatımızda da önemli bir yeri olan Miraç gecesine ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu mübarek gecede elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Kardeşlik ve birlikteliğimizin güçlenmesine, insanî ve ahlâkî meziyetlerin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri olan Miraç Kandili'nin, sevgi, kardeşlik ve barış duygularını kuvvetlendirmesini, ülkemiz ve tüm insanlık âlemine mutluluk, huzur ve barış getirmesini diliyor, vatandaşlarımızın ve tüm İslam Alemi'nin Miraç Kandili'ni kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

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