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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doç. Dr. Batar, Covid-19 sürecinden ders çıkarılmasını önerdi

İHA

Doç. Dr. Batar, Covid-19 sürecinden ders çıkarılmasını önerdi

Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Batar, korona virüsten çıkarılması gereken dersler olduğunu söyledi.
İnönü Üniversitesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, “Afetlerin Öğreticiliği veya Musibetlerin Nasihatı” konulu çevrim içi seminer, İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Batar’ın sunumuyla gerçekleştirildi.
Doç. Dr. Batar, yaşanan korona virüs musibetinin benzer afetlerin öğreticisi boyutunda olduğunu ve bu musibetten çıkarılması gereken nasihatlerin olduğunu söyledi. Batar toplumsal bir felaket olan korona virüsü hep beraber yaşadığımızı ve bu afeti birlikte tecrübe ettiğimizin altını çizdi. Doç. Dr. Yusuf Batar, afetlerden ders alınması gerektiğini vurguladı.
Batar, “Bireyin çevresi ile etkileşimine bağlı olarak davranışlarında kalıcı birtakım değişiklikler meydana gelmektedir. Buna göre bu karşılaştığımız musibetten dolayı davranışlarımızda da bir değişimin olması gerekmektedir. Kur’anı Kerim’de geçmiş kavimlerin uğradıkları musibetlerden bahsedilir. İlgili ayetlerde bu musibetler ile ilgili salt bilginin tarih bilgisi olarak verilmediği gözükmektedir. Asıl amacın ibret nazarı ile okuyarak gerekli dersleri çıkartmak olduğu ısrarla vurgulanmaktadır. Kur’an’da önerilen bu okuma biçimini bugün karşı karşıya kaldığımız afetlere uygulayarak onlardaki öğretici mesajları alabiliriz” dedi.

"Salgınla beraber sosyal hayat nimetlerinin farkına vardık"
Yaşanılan korona virüs musibeti ile ilgili çıkartılması gereken derslerin olduğunun altını çizen Batar, “Bu afetlerin bize öğrettiği birinci ders, insanların ihmalleri ve kusurları sebep olmuştur. Geçmiş kavimlerin sınır tanımazlıkları, haksızlıkları, ahlaksızlıkları onların başlarına felaketlerin gelmesine nasıl ki rol oynadıysa ne yazık ki insanın doymak bilmeyen nefsi yüzünden ekolojik dengenin bozulmasına neden olmuştur. Kaç zamandır yaşadığımız afetlerin ve iklim sorunlarının tamamında biz bu etkiyi görebiliyoruz. Dolayısıyla karşı karşıya kaldığımız bu felaket bizim sebep olduğumuz sürecin sonucudur. İkinci önemli ders bu salgın bizlere gösterdi ki kötülükle mücadele etmediğimiz zaman bunun doğuracağı zararlar hepimize bulaşmaktadır. Üçüncü önemli ders ise bu sürecin bizim için bir sınav niteliğinde olmasıdır. Sahip olduğumuz imkânları başkaları ile paylaştığımız zor bir zamandan geçiyoruz. Bu hassasiyetimiz imanımızın ve samimiyetimizin kanıtı olacaktır. Yaşadığımız sınav insan kalitemizi ortaya çıkartacaktır. İnfak, fedakârlık ve duyarlılığın üst düzeyde karşılık bulacağı bu zor günleri kendi adımıza fırsatlara dönüştürebiliriz. Dördüncü önemli ders ise görünmeyen bu mikrop hepimizi gaflet uykusundan uyandırdı. Anladık ki o kadarda güçlü değilmişiz. Hayatın sahibine ne kadarda muhtaç olduğumuzu anlamış olduk. Beşinci ders ise salgın ile evlerimize kapandık bu da bize aslında sosyal hayatta var olan bol nimetin kıymetini bilmemizi sağladı. Arkadaşlarımız, dostlarımız, Cuma namazlarını birlikte kılmamız gibi birçok nimetin kıymetini anlamamızı sağladı. Bu imkânları ne kadar az kullanıp ihmal ettiğimizi ve şükrünü eda etmediğimizi göstermiş oldu” ifadelerini kullandı.
Batar konuşmasının sonunda, yaşanan bu virüs musibetine ibret nazarı ile bakılmazsa yaşayacağımız son musibet olmayacağını ve bu süreçte sergileyeceğimiz tavırların sadece bize değil bizden sonraki nesillere de önemli bir ibret vesikası olacağını söyledi.

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