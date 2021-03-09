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Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, İHKİB Başkanı’nı ziyaret etti “Nitelikli yatırımları Malatya’ya getirmek için sahada olmayı sürdüreceğiz”

İHA

Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, İHKİB Başkanı’nı ziyaret etti “Nitelikli yatırımları Malatya’ya getirmek için sahada olmayı sürdüreceğiz”

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe’yi ziyaret eden Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Malatya sanayisine yeni yatırımların önünü açmak için her daim sahada olmayı, ciddi adımlar atmayı sürdüreceğiz” dedi.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe’yi ziyaret etti.
“İHKİB üyelerini Malatya’ya davet edip, ilimiz sanayisinin yatırım avantajlarını anlatmıştık”
İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Paşahan’ın da yer aldığı ziyarette ana gündem Malatya sanayisi ve yeni yatırımlar oldu. Ziyareti değerlendiren Başkan Sadıkoğlu, “Göreve geldiğimiz günden bu yana hedefimiz Malatya sanayisini yeni ve nitelikli yatırımlarla büyütmek. Bu kapsamda 2019 yılında İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe’yi Malatya’ya davet etmiştik. Kalabalık bir iş adamı topluluğu ile ilimize gelen Başkan Gültepe’ye ve İHKİB üyelerine Malatya sanayisinin yatırım avantajlarını anlatarak sanayimize yatırım yapmalarını davet etmiştik. Bu davetimiz olumlu sonuç verdi ve başta Mustafa Gültepe başkanımız olma üzere İHKİB üyesi birçok iş insanı Malatya sanayisine yatırım yapma kararı aldı. Yer tahsislerini gerçekleştirdiğimiz ve kısa sürede üretime geçen fabrikalarda şu anda 3000’e yakın hemşerimiz istihdam edilmiş durumda. Yakın zamanda tamamlanacak olan fabrikalarla birlikte istihdam sayımız 10 bini geçecek. 32 yıllık geçmişinde 22 bin istihdamı olan Malatya sanayimizde hedefimiz 4 yılda ekstra 15 bin hemşerimizin daha istihdam edileceği fabrikaların kurulmasıdır” dedi.
“Görüşmenin Malatya sanayisine olumlu yansıması olacaktır”
İHKİB Başkanı ile yapılan görüşmenin Malatya sanayisine olumlu yansıması olacağını vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, “İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi olan ve Malatya’mızda da Zevigas Tekstil olarak fabrika kurarak yüzlerce hemşerimizi istihdam eden değerli hemşerimiz Mustafa Paşahan ile ziyaret ettiğimiz İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe’ye öncelikle kendisinin ve İHKİB üyelerinin yatırımları için teşekkürlerimizi sunduk. İHKİB Başkanımız öncülük yaptı ve ilimize kurduğu fabrikada şuanda yüzlerce hemşerimiz çalışıyor ve evine ekmek götürüyor. Kendisine ve kıymetli yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ülkemizin en önemli sektörel kuruluşlarındandır. 7 Bin’in üzerinde üyesiyle yıllık 18 milyar dolarlık tekstil ihracatının yaklaşık dörtte üçünü gerçekleştiren İHKİB’in Başkanı Mustafa Gültepe’ye ilimiz ve bölgemiz sanayisi hakkında bilgiler vererek, Malatya’ya yeni yatırımlar için desteklerini talep ettik. Samimi bir ortamda geçen görüşmemizin ilimiz sanayisi için olumlu yansımaları olacağını umut ediyoruz” diye konuştu.
“Yeni ve nitelikli yatırımlar için sahada olmaya devam edeceğiz”
Malatya sanayisine yeni yatırımların önünü açmak için her daim sahada olmayı sürdüreceklerini kaydeden Başkan Sadıkoğlu, “Göreve geldiğimiz günden bu yana hedefimiz, Malatya sanayimizi nitelikli yatırımlarla büyüterek bölgesinde üretim üssü haline getirmektir. Bu kapsamda atılması gereken her adımı atıyoruz. Malatya sanayisinin bölgesinde vizyoner bir OSB olması için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ciddi girişimlerde bulunarak, ilimize yeni yatırımların önünü açmak için her daim sahada olmayı sürdüreceğiz” dedi.

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