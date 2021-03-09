Malatya'da çiftçiler kayısı ağaçlarını ilaçlıyor



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, kayısı üreticileri baharın gelişiyle beraber tarlaya inerek kayısı ağaçlarını ilaçlamaya başladı.

Dünya kuru kayısı üretiminin önemli kısmının yetiştiği Malatya'da kayısı ağaçlarının zararlı etkenlere karşı ilkbahar ilaçlama dönemi başladı. Baharın gelmesi, güneşin sıcak yüzünü göstermesi ile beraber, Malatyalı üreticiler mesaiye koyuldu. Üreticiler ilaç atarak zorlu sürece başladı. Kayısı üretiminde ilk aşama olan ilaç atılıyor. Oldukça önemli olan tomurcuk ilacı hem kayısıyı zararlı bakterilerden koruyor hem de oluşabilecek don olayına karşılık ağaca direnç kazandırıyor.

Kayısı üreticileri, baharın gelmesiyle birlikte ilaçlama işlemine başladıklarını belirterek, "Bundan sonra kayısı için iş başladı. Kayısıya faydası böcek giriyor, hastalığı önlüyor. Bizim işimiz bahar geldi mi başlıyor. Bugün başladık hayırlısıyla. İlaçlamayla başladık, kayısılarımızı ilaçlıyoruz. Tedbirle ilaçlıyoruz, maskemizi takarak, şapkamızı takarak. Bugün itibari ile başladık artık kayısı işçiliğimize. İlaçlama ile başladık. Bundan sonraki işlemlerimiz çapa ve ondan sonrakiler de silkeleme ve diğer işlemler. Bugün ilacı attık. Zor bir iş ama bu daha yeni başlıyor. Bundan sonra daha zor işler bizi bekliyor. Çiçek attıktan sonra çili atacağız. Çil yaparsa, 2 sefer atacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-03-09 15:48:40



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