Başkan Güder’den Miraç Kandili mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder’den Miraç Kandili mesajı

İHA

Başkan Güder’den Miraç Kandili mesajı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, içinde birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi barındıran Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında “Miraç, biz müminler için müjdedir. Miraç, fani olandan vazgeçip baki olana yönelmektir. Miraç Kandilimiz mübarek, gönül soframız bereketli olsun” dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Miraç Kandili dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Mesajında, İslâm âleminin en önemli günlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Güder, Miraç Kandilini idrak edecek olmanın sevinç ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti. Başkan Güder, “Üç ayların başlangıcında idrak ettiğimiz Regaip Kandilinin ardından feyiz ve bereketin arttığı bir başka mübarek gece olan Miraç Kandiline erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Miraç Kandili; Peygamber Efendimiz (S.A.V.) gece Allah’ın emriyle Cebrail (A.S.) vasıtasıyla Mekke’deki Mescidi Haram’dan Mescidi Aksa’ya, oradan da yedi kat semayı aşıp yüce âlemlerin Rabbi olan Allah’ın huzuruna yükselmesi olayıdır. Miraç, biz müminler için müjdedir. Böylesine önemli günler maddi ve manevi kirlerden arınma, ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atarak üstümüze düşen sorumlulukları yeniden gözden geçirmek için birer fırsattır. Miraç, fani olandan vazgeçip baki olana yönelmektir. Peygamberimizi derin bir üzüntüden kurtarıp teselli veren miraç, elemi, kederi, çaresizliği ve ümitsizliği bir kenara bırakarak yeniden yola koyulmayı anlatır. Her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna inanmayı, Rabbimizin rahmetinden ümidi kesmemeyi öğretir. Bize düşen, zamanın ve mekanın yegane sahibi olan Yüce Allah'ın birliğine, büyüklüğüne ve sonsuzluğuna şahitlik ederek, Allah’ın emir ve yasakları karşısında her daim sadakatle, teslimiyetle bir duruş sergilemektir. Yeter ki imanımız, ibadetlerimiz, salih amellerimiz ve güzel ahlakımız olsun. Böyle olduğu takdirde hayatımızın her anı bizim için miraç olacaktır. Özellikle bütün dünyada olduğu gibi ülkemizi etkileyen virüs tehlikesinden dolayı kardeşliğimizi, dayanışmamızı, maneviyatımızı en üst seviyeye çıkararak, Ramazan ayının müjdelendiği bu mübarek kandil gününü en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekmektedir. Bu mübarek günlerde bol bol dua edelim. Bu faziletli gecede gönülden edilen tüm güzel duaların kabul olmasını dilerim. Bu duygu ve düşünceler ile içinde bulunduğumuz mübarek ayların ve Miraç Kandilinin tüm insanlığa rahmet, sağlık ve huzur getirmesini niyaz ediyor, bütün hemşerilerimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç Kandilini en içten duygularımla tebrik ederek, içerisinde bulunduğumuzu durumdan en kısa zamanda kurtulmayı Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da çiftçiler kayısı ağaçlarını ilaçlıyor
YEREL HABERLER Malatya'da çiftçiler kayısı ağaçlarını ilaçlıyor
Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, İHKİB Başkanı’nı ziyaret etti “Nitelikli yatırımları Malatya’ya getirmek için sahada olmayı sürdüreceğiz”
YEREL HABERLER Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, İHKİB Başkanı’nı ...
Doç. Dr. Batar, Covid-19 sürecinden ders çıkarılmasını önerdi
YEREL HABERLER Doç. Dr. Batar, Covid-19 sürecinden ders ...
Başkan Çınar, MHP’liler ile bir araya geldi Çınar: “Bir ve beraber hareket ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, MHP’liler ile bir araya geldi Çınar: ...
Başkan Çınar’dan Miraç Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çınar’dan Miraç Kandili mesajı
Malatyalı kuzenlerin başarısı
YEREL HABERLER Malatyalı kuzenlerin başarısı
Salgın döneminde 20 bin aile ile buluşuldu
YEREL HABERLER Salgın döneminde 20 bin aile ile buluşuldu
Battalgazi’de “Canımız Erdoğan” görseli büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Battalgazi’de “Canımız Erdoğan” görseli büyük ilgi ...
Yeşilyurt'da kadın personele çiçek Çınar: “Kadınlarımızın iş hayatındaki başarısını takdirle karşılıyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'da kadın personele çiçek Çınar: ...
ASRİAD Malatya seçime hazırlanıyor
YEREL HABERLER ASRİAD Malatya seçime hazırlanıyor
Jandarmadan kadın sürücü ve yolculara karanfil
YEREL HABERLER Jandarmadan kadın sürücü ve yolculara karanfil
Yeşilyurt'ta kadınlar günü etkinliği
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta kadınlar günü etkinliği
Malatya'da kadınlar etkinlikte buluştu
YEREL HABERLER Malatya'da kadınlar etkinlikte buluştu
Malatya'da toplu taşımalar denetlendi
YEREL HABERLER Malatya'da toplu taşımalar denetlendi
Malatya Park AVM’ de Kadınlar Günü etkinliği
YEREL HABERLER Malatya Park AVM’ de Kadınlar Günü etkinliği
Kadın girişimcilerin gününü kutladılar
YEREL HABERLER Kadın girişimcilerin gününü kutladılar
Malatya’da sigara kaçakçılığına geçit yok
YEREL HABERLER Malatya’da sigara kaçakçılığına geçit yok
Başkan Çınar, ‘kadın ve hayat’ fotoğraf sergisini gezdi Çınar: “Kadınlarımız, tarihsel ve kültürel hayatımızda özel bir yere sahiptir”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, ‘kadın ve hayat’ fotoğraf sergisini ...
Başkan Güder, kadınlara karanfil dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Güder, kadınlara karanfil dağıttı
Jandarma, şehit annelerini kadınlar gününde de unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma, şehit annelerini kadınlar gününde de ...
Şehit askerler için Mevlid okutuldu
YEREL HABERLER Şehit askerler için Mevlid okutuldu
Eski görevine tekrar atandı
YEREL HABERLER Eski görevine tekrar atandı
Normalleşmeyle birlikte çocuklar oyun özlemi
YEREL HABERLER Normalleşmeyle birlikte çocuklar oyun özlemi
MTÜ’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
YEREL HABERLER MTÜ’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği