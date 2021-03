Malatya’da vaka sayısındaki artış endişelendiriyor Sağlık Müdürü Bentli: "Böyle giderse kırmızı renge dönüşürüz"

1 Mart itibariyle kontrollü normalleşmeye giren Türkiye’de illerin durumu renkler ile belirlendi. Sarı renk ile orta riskli iller arasında yer alan Malatya ise kısıtlamaların kaldırılması ile kısa sürede turuncu renge, yani riskli iller arasına girdi. Vaka sayılarının arttığını ifade eden Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Betli, ‘Böyle giderse kırmızı renge dönüşebiliriz’ diyerek halkı uyardı.

Hafta sonu kısıtlamaları başta olmak üzere bazı tedbirlerin esnetildiği Malatya’da özellikle hafta sonları oluşan insan yoğunluğu yetkilileri endişelendiriyor. Sarı renkte orta riskli il olduğu açıklanan Malatya, kısa sürede turuncu renge girerek riskli iller arasında yer alırken vakaların bu hızla yükselmesi ile yüksek riskli iller arasına girmesi, bazı kısıtlamaların da yeniden geleceği anlamına geliyor.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya’da son dönemde korona virüs vaka sayılarının 1,5 kat yükseldiğine dikkat çekerek, “Dün 2 aydır görmediğimiz rakamları gördük. Bu da bizi gerçekten endişelendiriyor. Sarı renkten turuncuya geçtik, yavaş yavaş bu artış devam ederse kırmızı bir il olma ihtimalimiz de bir hayli yüksek” dedi.

Kırmızı renkte yüksek riskli il olmaları durumunda Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının geri geleceğini ve eğitimde de kısıtlamalar olabileceğini ifade eden Bentli, “Turuncu renkte kalıp hatta yeniden sarı renge dönmek için tüm vatandaşlarımızdan ciddi bir destek bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kontrollü normalleşme sürecindeki etkiyi 15 gün sonra görebileceklerini de ifade eden İl Müdürü Bentli, bu süreçte vatandaşların zorunlu olmadıkça kapalı mekanlarda fazla durmamaları ve alınan tedbirlere uymalarını istedi. Vaka sayılarındaki artışın böyle devam etmesi durumunda Malatya’yı ileride tam kısıtlamaların beklediğini dile getiren Bentli, “Bu gidiş bizi endişelendiriyor. Bizim şu an tek silahımız ve umudumuz aşı. 65 yaş üstü aşılamalar bitmek üzere. Aşı olmayan tüm yaşlılarımızın da bir an önce aşılarını olmalarını istiyoruz. Şu anda da 65 yaş ve üstlerinde aşı etkisini tam göstermediği için vakalarımızın 75 yaş altı tüm nüfusta görülebiliyor” diye konuştu.

Hastanelerde şu an durumun normal olduğunu, servis ve yoğun bakımlardaki doluluk oranının az olduğunu da kaydeden Bentli, ancak artışın devam etmesi durumunda hastane yükünün artacağından endişe ettiklerini dile getirdi.

