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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’deki mezarlıklar yoğun bakıma alındı

İHA

Battalgazi’deki mezarlıklar yoğun bakıma alındı

Battalgazi Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, yaz mevsimi öncesi vatandaşların rahat bir mezarlık ziyareti gerçekleştirebilmeleri için ilçe genelinde bulunan mezarlıkta yapılan temizlik ve bakım çalışması başlatıldı.
Malatya’nın en temiz ilçesi olmayı başaran ve ‘Temizlik İmandandır’ Hadisi şerifini kendine şiar edinen Battalgazi Belediyesi, vatandaşların düzenli ve rahat bir mezarlık ziyareti gerçekleştirebilmeleri için ilçe genelinde bulunan 55 mezarlıkta temizlik, bakım ve yenileme çalışması başlattı. Yaptığı örnek çalışmalarla vatandaşları Battalgazi’de tertemiz bir sabaha uyandıran Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, günlük rutin olarak yapılan 250 ton katı atık ve 1 milyon ton çöp toplama işlemlerinin yanı sıra mezarlık temizlikleri kapsamında; Orduzu Taşpınar mezarlığı, Elmasuyu mezarlığı, Karababa mezarlığı, Alibaba mezarlığı, Sıptırız mezarlığı, Alacakapı mezarlığı, Toptaş mezarlığı, Tahtalı mezarlığı, Dolamantepe mezarlığı, Korucuk mezarlığı ile Müftü mezarlıklarında ot biçme, temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, vatandaşların manevi duygularını yoğun şekilde yaşadığı mezarlık alanlarını temiz ve huzurlu bir ortam haline getirmek için özveriyle çalıştıklarını belirtti.

Şehit mezarlarına özel bakım yapıldı
İlçe genelindeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediyesi ekipleri, vatanı için gözünü kırpmadan canını veren şehitlerin Alibaba ve Karababa istirahatgahlarında da özel bakım gerçekleştirdi. Şehitlerin mezar taşları temizlenirken, mezarlarına ekili olan çiçeklere de bakım yapıldı.

“Ekiplerimiz çalışmalarını özveriyle sürdürüyor”
Temizlik çalışmaları kapsamında ilçe genelindeki tüm mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarının devam edeceğinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Temizlik işleri ekiplerimiz, vatandaşların manevi duygularını yoğun şekilde yaşadığı mezarlık alanlarını temiz ve huzurlu bir ortam haline getirmek için özveriyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Vatandaşlarımızın temiz ve huzurlu bir ortamda mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirebilirler. Yaklaşık olarak 11 mezarlığımızda temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını tamamladılar. Bakım çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

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