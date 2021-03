Başkan Gürkan’dan ‘Cumhur ittifakının önemi’ vurgusu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya ve yönetim kurulu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Gürkan, “Cumhur İttifakı memleketin istikbaline matuf olan ve memleketin geleceğini düşünen bir ittifaktır” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret eden MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Gürkan ile Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ve önümüzdeki dönemde yapacağı projelerle ilgili istişarelerde bulundu.



“Başkanımızın Malatya’ya dair çok güzel çalışmaları var”

Pandemi dolayısıyla uzun süredir Başkan Gürkan ile bir araya gelemediklerini söyleyen MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın bizlere göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Başkanımızın bundan sonraki çalışmalarında Cumhur ittifakı Yeşilyurt teşkilatı olarak Büyükşehir Belediye Başkanımızın her zaman yanındayız. Üzerimize düşen her görevde başkanımızın yanındayız. Başkanımızın çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. Başkanımızın çok güzel çalışmaları var ve Malatya’nın çehresini değiştirdi. İnşallah bundan sonra daha güzel çalışmalara imza atacaklar. Başkanımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.



“Bizlere güvenenlerin güvenlerine layık olmak için çalışıyoruz”

Siyasi Partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu ifade eden Başkan Gürkan da, “Cumhur ittifakı olarak yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, anlatılması, istişare edilmesi ve yeni yapılacak program çerçevesinde yol haritamızın belirlenmesi noktasında her zaman MHP’nin değerli İl Başkanı, İlçe Başkanlarının görüş ve önerileri bizim için anlamlıdır. Önümüzdeki dönemlerde de Malatya’nın mazisine layık istikbale hazırlanması noktasında da belediyemizin bütün birimleri olarak yoğun bir çalışma içerisinde olacağız. Cumhur ittifakı da hakikaten memleketin istikbaline matuf olan ve memleketin geleceğini düşünen bir ittifaktır. Bu anlamda da Cumhur ittifakımızın MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı ve teşkilatını ağırlamak bizlere onur vermiştir. Bizlere güvenenlerin güvenlerine layık olma noktasında Malatya’mızı istikbale götürürken daha güzel, çağdaş ve modern bir şehircilik anlayışının Malatya insanıyla tanışması ve hizmetin sunulması noktasında ekibimizle birlikte yoğun bir çalışma içerisinde olacağız” diye konuştu.

