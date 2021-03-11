Battalgazi’de “hizmet ve gönül buluşmaları” sürüyor Güder: “Battalgazi’de hizmet ve gönül belediyeciliğini birleştirdik”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’de “hizmet ve gönül buluşmaları” sürüyor Güder: “Battalgazi’de hizmet ve gönül belediyeciliğini birleştirdik”

İHA

Battalgazi’de “hizmet ve gönül buluşmaları” sürüyor Güder: “Battalgazi’de hizmet ve gönül belediyeciliğini birleştirdik”

‘Muhtarlarla Hizmet ve Gönül Buluşmaları’ kapsamında ilçedeki 12 mahalle muhtarıyla bir araya gelen Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi’ye gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan yatırımlar hakkında muhtarlara bilgiler vererek, sorun ve talepleri dinledi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘Muhtarlarla Hizmet ve Gönül Buluşmaları’ kapsamında AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis üyeleriyle birlikte Yarımcahan, Çolakoğlu, Kadıçayırı, Bahçelievler, Kuluşağı, Meydancık, Boran, Toygar, Şişman, Adagören, Alişar ve Hacıyusuflar mahalleri muhtarlarını Battalgazi Belediyesi’nde konuk etti. Battalgazi’ye yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında muhtarlara sine vizyon gösterileri eşliğinde bilgiler veren Başkan Güder, mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerini de dinledi. Muhtarların sorunlarının çözümü hakkında birim müdürlerine talimatlar veren Başkan Güder, hizmette istişareye ve sorunları daha hızlı çözüme kavuşturulması için bu toplantılara önem verdiklerini belirtti.

"Battalgazi’miz güzel hizmetlerle buluşuyor”
Muhtarlar adına Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Yarımcahan Mahalle Muhtarı Hasan Herdili, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in düzenlemiş olduğu istişare toplantısındayız. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Belediyemiz şuanda bizim mahallede çalışmaları sürüyor. Battalgazi’miz güzel hizmetlerle buluşuyor. Hizmet durmadan devam ediyor. Rabbim başkanımıza güç kuvvet versin. Mahallem ve muhtarlarımız adına başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"İstişarede kazanan Battalgazi olacak”
Yapılan istişarelerin sonunda kazananın Battalgazi olacağını vurgulayan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Öncelikle bu toplantıyı düzenleyen Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimi iletiyorum. Başkanımız seçim öncesi bu güzel ilçemizi istişare ile yöneteceğini belirtmişti. Öyle de yapıyor. İstişarede bereket vardır. Yapılan bu istişarelerin sonunda kazanan Battalgazi olacak, vatandaşlarımız olacak. Başkanımız gerçekten çok ciddi hizmetleri ve yatırımları, ilçemizle buluşturuyor. Kentsel dönüşüm gibi zor bir konu, ilçemizde hayat buldu. Yılların kanayan yarası imar konusuna neşter vuruldu. Battalgazi’de gençlerimize yapılan yatırımlara hepiniz şahitsiniz. Tapulaştırma konusunda da başkanımız ciddi gayretler sarf ediyor. Malatya’mıza ve Battalgazi’mize son dönemlerde ciddi yatırımlar yapıldı. Sulama ile ilgili sıkıntılarınız varlığını biliyoruz. Onunla çözmek için gayret sarf ediyoruz. En kısa sürede inşallah o konuyu da çözüme kavuşturacağız” şeklinde konuştu.

"Hizmet için gecemizi gündüzümüze kattık”
Battalgazi’de hizmet belediyeciliği ve gönül belediyeciliğini birleştirdiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün muhtarlarımız ve kanaat önderlerimizle hizmet buluşmaları kapsamında bir araya gelerek, ilçemize yapılacak yatırımlar hakkında istişarelerde bulunuyoruz. Bu istişareleri daha önce yapıyorduk. Geçen sene yaşadığımız deprem ve pandemi nedeniyle ara verdik. 2021 yılında pandemi tedbirleri doğrultusunda toplantılarımıza ve istişarelerimize yeniden başladık. Battalgazi’mizdeki 103 mahalle muhtarımızı da konuk edeceğiz. Muhtarlarla hizmet ve gönül buluşmalarımızın 4’üncüsünü yapıyoruz. Battalgazi’mizi istişareler yaparak, hep birlikte yönetiyoruz. Hizmetlerimizde ayrım yapmadan, öncelik sırasına göre ifa ediyoruz. İlçedeki vatandaşlarımız ve muhtarlarımız, Battalgazi Belediyemizin hizmetlerinden memnun. Bizim amacımız hizmet etmek. Vatandaşlarımız bu makamlara bizleri
hizmet için seçti. Hizmetlerimizi de ilk günkü aşk ve istekle gerçekleştiriyoruz. Hizmet için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Battalgazili hemşerilerimizi seviyoruz. İlçemizin imar sorununu çözüme kavuşturduk. Battalgazi’de yeni imar yolları ve yol çalışmalarımızda 150 milyonluk yatırımı ilçemize kazandırdık. Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerindeki 15 dekarlık alanı Sera Park projemiz ile ekonomiye kazandırdık. Birçok kamu kuruluşu ile koordineli olarak çalışıyoruz. Beydağı mahallemizde 2 katlı semt kütüphanesini ilçemize kazandırıyoruz. Birlikte başaracağız projemiz ile işsizliği azaltıp, vatandaşlarımıza meslek edindireceğiz. Derme Deresi, bizim bölgemizin prestijli yerlerinden bir tanesi. İnsanların birçok ihtiyacını karşılayabilecek bir şekle dönüştürüyoruz. Sokak sağlıklaştırması çalışmamız kapsamında yeni Cami’den çevreyoluna giden bir sokağı prestijli hale getirerek, vatandaşlarımızı Şire Pazarı’na çekmeye çalışacağız. Karakaya Baraj Gölü rezervuar alanında hayata geçirileceğimiz ‘Yüzen Restoran’ projesinin çalışmalarını yapıyoruz. Yeni makine alımları olsun, soğuk asfalt şantiyesi kurma, yeni yolların açılması gibi birçok önemli yatırım gerçekleştirdik. Gençlik yatırımlarımız kapsamında milyonluk tesisleri ilçemiz ile buluşturuyoruz. 2 adet gençlik merkezlerimizi, yüzme havuzumuz, kapalı spor salonumuz ve basketbol, spor sahalarımız ile geleceğimiz teminatı gençlerimize yatırımlar yapıyoruz. 24 Ocak depremi ve pandemi sürecinde Battalgazi Belediyesi olarak ciddi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Battalgazi Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Hayır Çarşımız olarak 40 binin üzerinde ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Katımlarınızdan ötürü sizlere teşekkür ediyoruz. İlçemizdeki birçok muhtarımızla bir araya geldik, gelmeye de devam edeceğiz. Bizler hizmet etmeyi kendimize şiar edindik. Battalgazi Belediyesi olarak ilçemizde hizmet ve gönül belediyeciliğini birleştirdik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı
PKK/KCK propagandasından 2 gözaltı
YEREL HABERLER PKK/KCK propagandasından 2 gözaltı
Başkan Gürkan’dan ‘Cumhur ittifakının önemi’ vurgusu
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan ‘Cumhur ittifakının önemi’ vurgusu
Başkan Gürkan’dan İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin yıldönümü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin ...
Sürü yönetimi ve eğitim kursunda 8’inci kurs açıldı
YEREL HABERLER Sürü yönetimi ve eğitim kursunda 8’inci kurs açıldı
Yeşilyurt’ta adım adım sağlık Çınar: “Sağlıklı ve dinamik bir hayatın temelinde spor vardır”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta adım adım sağlık Çınar: “Sağlıklı ve ...
İrfan Buz'u havaalanında taraftarlar karşıladı
YEREL HABERLER İrfan Buz'u havaalanında taraftarlar karşıladı
Kayısı başkenti Malatya’da kayısı ağaçları çiçekleri açtı Kentte çiçekler geçen yıla göre bir hafta erken açtı
YEREL HABERLER Kayısı başkenti Malatya’da kayısı ağaçları çiçekleri ...
Akçadağ armudu yaygınlaştırılacak
YEREL HABERLER Akçadağ armudu yaygınlaştırılacak
Çanakkale’ye gidecek Türk Bayrağı teslim alındı
YEREL HABERLER Çanakkale’ye gidecek Türk Bayrağı teslim alındı
Aranan 128 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Aranan 128 kişi yakalandı
Dekan Erdem'den yüz yüze eğitim değerlendirmesi
YEREL HABERLER Dekan Erdem'den yüz yüze eğitim değerlendirmesi
Op. Dr. Celal Alioğlu: "Estetik operasyonları yetkin cerrahlar yapmalı”
YEREL HABERLER Op. Dr. Celal Alioğlu: "Estetik operasyonları yetkin ...
Torbacılara polisten şok baskın: 20 gözaltı Sokaklarda gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine darbe
YEREL HABERLER Torbacılara polisten şok baskın: 20 ...
3 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
YEREL HABERLER 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
Yeni Malatayspor’da İrfan Buz dönemi başladı
YEREL HABERLER Yeni Malatayspor’da İrfan Buz dönemi başladı
Yeni Malatyaspor'dan İrfan Buz paylaşımı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'dan İrfan Buz paylaşımı
Battalgazi'de kandil simidi ikramı
YEREL HABERLER Battalgazi'de kandil simidi ikramı
Malatya Büyükşehir’den mezarlıklara bakım ve temizlik çalışması
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’den mezarlıklara bakım ve temizlik ...
İl Müftüsü Işıldar ve gençlik grubundan kandil ziyareti Gürkan: “Miraç Kandili’nin, insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum”
YEREL HABERLER İl Müftüsü Işıldar ve gençlik grubundan kandil ...
Battalgazi’deki mezarlıklar yoğun bakıma alındı
YEREL HABERLER Battalgazi’deki mezarlıklar yoğun bakıma alındı
Yeşilyurt Belediyesi güvenlik izleme merkezi, 502 noktayı aynı anda takip ediyor Çınar: “Güvenli ve huzurlu bir ilçeyiz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi güvenlik izleme merkezi, 502 ...
Kayısılar çiçek açmaya başladı
YEREL HABERLER Kayısılar çiçek açmaya başladı
Başkan Çınar, Dilek Mahallesi’ndeki yol çalışmalarını inceledi Çınar: “Yeni yatırımlarla Dilek Mahallemizin prestijini yükseltiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, Dilek Mahallesi’ndeki yol çalışmalarını ...