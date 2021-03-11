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Başkan Çınar, meyve bahçesinde Çınar:“Kiraz ve vişne bahçelerimizle tarımsal ürünlerimizin ihracatına destek veriyoruz”

İHA

Başkan Çınar, meyve bahçesinde Çınar:“Kiraz ve vişne bahçelerimizle tarımsal ürünlerimizin ihracatına destek veriyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Pazar payının yükselmesi adına kurduğumuz kiraz ve vişne bahçelerimizle, bölge ekonomisine ciddi bir destek sağlayacağız ” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gündüzbey Mahallesi’nde 25 dönümlük alan üzerinde faaliyete sunulacak olan kiraz ve vişne bahçesini gezdi. Çalışmalardaki son durumu yerinden gören Başkan Çınar, Coğrafi İşaret Tescil Belgeli dalbastı Kirazı ile Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alınabilmesi için girişimde bulundukları kozluk vişnesinin düzenli, planlı ve temiz ortamlarda yetiştirilmesi ve tanıtılması adına örnek bir projeyi Yeşilyurt’a kazandırdıklarını söyledi. Yeşilyurt’a özgü tarımsal ürünler ile yöresel yemek ve kahvaltılıkları tanıtmak adına dikkat çekici projeleri teker teker gerçeğe dönüştürdüklerini ifade eden Çınar, Yeşilyurt’un en fazla tercih edilen bölgelerinden olan Gündüzbey’in var olan zenginliklerini planlı ve sağlıklı yatırım alanlarıyla ön plana çıkartıp, güzelliklerine yeni güzellikler katmaya devam ettiklerini vurguladı.
Yeni dönem projelerinden olan Kiraz ve Vişne Bahçesini, Gündüzbey’de ki 25 dönümlük alanda faaliyete sunduklarını aktaran Çınar, “ Yeşil alanları, havası, suyu, misafirperver insanları ve doğal zenginlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Gündüzbey’imizin her alanda değişimi, her alanda dönüşümü ve her alanda kalkınması için yeni projelerimizi teker teker uygulamaya alıyoruz. Bölgemize özgü tarımsal ürünlerimiz başta olmak üzere yöresel yemeklerimizin ve kahvaltılıklarımızın tanıtımı için örnek projelerimizi gerçeğe dönüştürmekteyiz. Adıyaman ile Çelikhan arasındaki bağlantı yolu da açılınca Gündüzbey’e gösterilen ilgide artmaya başladı. Adıyaman’dan Gündüzbey’e giriş noktasındaki 25 dönümlük alanda Kiraz ve Vişne projemizi hayata geçirdik. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün kontrolünde burada dalbastı kirazı ile Kozluk Vişnemizin örnek bir projeyle hem yetiştirilmesi hem de tanıtımına yönelik çalışmalar yapacağız. Bilindiği üzere dalbastı kirazımızdan sonra Kozluk Vişnemizin de Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alması için gerekli görüşmeleri yapıyoruz, inşallah alacağımız belgeyle de bu lezzetli ürünümüzün dünyanın dört bir tarafındaki ihracatına büyük bir destek vermiş olacağız. Kiraz ve Vişne Bahçelerimizde ekimi, bakımı, sulaması ve hasadını yapacağımız bu lezzetleri ürünlerimizi kooperatiflerimiz aracılığıyla paketleyerek Yöresel Ürünler Pazarı ve Yeşil Gıda Marketlerimizde hemşerilerimizle buluşturacağız. Gündüzbey’deki bahçemizde çevre düzelmeme, alan iyileştirme ve belli aralıkla dikilecek ağaçların yerleriyle ilgili hazırlıklarımızın büyük bir kısmı tamamlandı. Alanında uzman ekiplerin gözetiminde gerçekleşecek olan buradaki faaliyetlerimizin, bu tür tarımsal ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması noktasındaki çalışmalara örneklik teşkil edecektir. İlçemizin iki farklı noktasına kurduğumuz Kiraz ve Vişne Bahçelerimiz aracılığıyla bölgemize özgü tarımsal ürünlerimizin pazar payının artmasına da destek vermiş olacağız. Restorasyon ve sokak sağlıklaştırma projelerimiz, Gündüzbey Sosyal Tesislerimiz, Kiraz ve Vişne Bahçelerimiz, meydan düzenleme, kaldırım yenileme ve diğer tüm yatırımlarımızla inşallah Çırmıhtı’mızın, Gündüzbey’imizin ve bu bölgemizin tüm zenginliklerini daha geniş kesimlere ulaştıracağız ve bölgelerimizin cazibesini artıracağız” ifadelerini kullandı.
Yeşilyurt Belediyesi tarafından başlatılan Kiraz ve Vişne Bahçesi projesinin Gündüzbey’in tanıtımına büyük bir destek verecek önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Gündüzbey Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Şahintürk ise restorasyon ve dönüşüm projeleri, Gündüzbey Sosyal Tesisleri, sokak ve bina sağlıklaştırmaları başta olmak üzere bölgede gerçekleşen tüm yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunup, üzerinde kiraz resmi bulunan tabloyu hediye etti.

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