Malatya'da 18 bin sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi

Malatya’da polis yaptığı operasyonda 18 bin 400 adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonunda bir şüphelinin iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 5 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ve 18 bin 400 adet sahte Bandorollü boş makaron ele geçirildi.

Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.

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