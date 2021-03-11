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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder'den İstiklal marşı mesajı

İHA

Başkan Güder'den İstiklal marşı mesajı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ diyen milli şair Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı, Türk Milleti’nin bağımsızlığına ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 100. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Güder mesajında, “İstiklalimizin, istikbalimizin, milletimizin azim ve kararlılığının sembolü Kurtuluş Savaşı'mızın adeta manifestosu olan ve vatan topraklarının her karışında işgale karşı mücadele verildiği bir dönemde yazılan İstiklal Marşımız, bir milletin bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir. İstiklal marşımız, milletimizin dâhili ve harici, istiklali uğrunda girişmiş olduğu mücadele sırasında ve manevi desteğe en çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda yazıldı. Mehmet Akif Ersoy, ordumuza ve milletimize “Korkma!” diyerek, müthiş bir güç vermişti. Bu sebeple, İstiklal Marşımız milletimizin o günkü heyecanın ifadesidir. İstiklal Marşımız halkımıza mücadele azmi, sebat ve cesaret aşılamıştır. Halkımızın, ümit ve ittifak içerisinde birleşip, tek vücut haline gelmesini sağlayarak, birlik oluşturmuştur. Mehmet Akif Ersoy, vatanın kurtulacağından ve yeniden bağımsız olunacağından ümitliydi. Çünkü bu aziz milletin mayasıyla, tarihiyle, medeniyetiyle, müstesna bir konuma sahip olduğunu biliyordu. Anadolu’nun insanının, ruhunu ve mücadelesini İstiklal Marşımız ile tüm dünyaya haykıran Mehmet Akif Ersoy, milli iradenin sesi olmuş, kendisi de vatanını imanla seven bir dava insanı olarak, bizlere örnek şahsiyet olmuştur. İmanlı, milletdevlet derdinde olan mümtaz şahsiyettir. Bu vesileyle, İstiklal Marşımızın kabulünün 100. Yıldönümünü kutluyor, İstiklal marşımız ve Çanakkale destanımızı yazan, içinde yaşadığı devrin hakikatlerini idrak etmiş, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u Rahmetle anıyorum. Ayrıca kanları ve canları ile mücadele verip, bu ülkeye hizmet etmiş olan aziz şehitlerimizi Rahmetle niyaz ediyor, kahraman gazilerimizi de şükran ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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