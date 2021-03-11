İrfan Buz: "Yeniden Malatya’da olmaktan gerçekten mutluyum"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İrfan Buz: "Yeniden Malatya’da olmaktan gerçekten mutluyum"

İHA

İrfan Buz: "Yeniden Malatya’da olmaktan gerçekten mutluyum"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, yeniden Malatya’da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, kalan 12 maçtan iyi sonuçlar alarak ligde kalacaklarını söyledi.
Nurettin Soykan Tesisleri'nde Yeni Malatyaspor TV’ye açıklamalarda bulunan takımın Teknik Direktörü İrfan Buz, 4 yıl aradan sonra yeniden Malatya’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Yeni Malatyaspor’daki tesisleşmenin iyi aşamalara geldiğini ve bununda kendilerini gururlandırdığını ifade eden Buz, “Özellikle tesisler fiziki şartların gelişmesi ile kulübün Süper Lig'de mücadele etmesi önemli. Buraya geldiğimde kendi evimde gibi hissettim, inanılmaz bir destek aldım. Malatyaspor taraftarlarına, Malatya halkına şükranlarımızı sunmak istiyorum. Burada olmaktan gerçekten mutluyum” şeklinde konuştu.

"Ligde kalacağımıza inanıyorum"
Yeni Malatyaspor’un geride kalan 9 maçta galibiyet alamamasının beklentilerin altında olduğunu ifade eden Buz, “Kaliteli kadromuz ile iyi bir mücadele sergileyerek ligde kalacağımıza inanıyoruz. Ancak bunu sadece demekle de olmuyor, bu inancı da doldurmamız lazım. Doğru dokunuşlarla, hakkaniyetli kadro seçiminde bunu sahaya yansıtarak puanlar alacağımıza inanıyorum” dedi. Artık galibiyetlere ihtiyaçlarının olduğunu da dile getiren Buz, kalan 12 müsabaka da iyi sonuçlar almak için gayret edeceklerini söyledi. Bu haftayı takım olarak BAY olarak geçireceklerini de anımsatan Buz, "Allah’ın izniyle içeride oynayacağımız Gaziantep maçını kazandıktan sonra önümüze bakarak gideceğiz” ifadelerini kullandı. Takım olarak kaliteli bir kadroya sahip olduklarını ve güzel bir ekibinin olduğunu belirten Buz, “Bu hafta BAY olmanın da avantajını kullanacağız. Bizlere gösterilen sevginin karşılığını vermek istiyoruz. Heyecanlıyız, istekliyiz, coşkuluyum, taraftarlarımızın da hayır dualarına ihtiyacımız var” ifadelerine yer verdi.

"Kaliteli oyunculara sahibiz"
Diğer takımların durumunda ziyade Yeni Malatyaspor’un gidişatının kendilerini ilgilendirdiğini ve ligde kalma adına çalışmalar yapacaklarını kaydeden Buz, “Kaliteli oyunculara sahibiz. Bundan sonrası için oyunumuzu nasıl geliştireceğiz, en iyisini nasıl yaparız buna bakacağız” açıklamasında bulundu.
Taraftarlara da seslenen Buz, “Bize inansınlar, onlara tercüman olmak istiyorum, bize destek versinler. Bu zaman birlik beraberlik zamanı, bizde bunları sahaya yansıtacağız. İnşallah hep birlikte bunu başaracağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Esnaf ve Dayanışma Platformu’nun çekiliş hediyeleri verildi
YEREL HABERLER Esnaf ve Dayanışma Platformu’nun çekiliş hediyeleri ...
Başkan Güder'den İstiklal marşı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Güder'den İstiklal marşı mesajı
Malatya'da 18 bin sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 18 bin sahte bandrollü boş makaron ele ...
Başkan Çınar, meyve bahçesinde Çınar:“Kiraz ve vişne bahçelerimizle tarımsal ürünlerimizin ihracatına destek veriyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, meyve bahçesinde Çınar:“Kiraz ve vişne ...
Battalgazi’de “hizmet ve gönül buluşmaları” sürüyor Güder: “Battalgazi’de hizmet ve gönül belediyeciliğini birleştirdik”
YEREL HABERLER Battalgazi’de “hizmet ve gönül buluşmaları” ...
Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı
PKK/KCK propagandasından 2 gözaltı
YEREL HABERLER PKK/KCK propagandasından 2 gözaltı
Başkan Gürkan’dan ‘Cumhur ittifakının önemi’ vurgusu
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan ‘Cumhur ittifakının önemi’ vurgusu
Başkan Gürkan’dan İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin yıldönümü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin ...
Sürü yönetimi ve eğitim kursunda 8’inci kurs açıldı
YEREL HABERLER Sürü yönetimi ve eğitim kursunda 8’inci kurs açıldı
Yeşilyurt’ta adım adım sağlık Çınar: “Sağlıklı ve dinamik bir hayatın temelinde spor vardır”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta adım adım sağlık Çınar: “Sağlıklı ve ...
İrfan Buz'u havaalanında taraftarlar karşıladı
YEREL HABERLER İrfan Buz'u havaalanında taraftarlar karşıladı
Kayısı başkenti Malatya’da kayısı ağaçları çiçekleri açtı Kentte çiçekler geçen yıla göre bir hafta erken açtı
YEREL HABERLER Kayısı başkenti Malatya’da kayısı ağaçları çiçekleri ...
Akçadağ armudu yaygınlaştırılacak
YEREL HABERLER Akçadağ armudu yaygınlaştırılacak
Çanakkale’ye gidecek Türk Bayrağı teslim alındı
YEREL HABERLER Çanakkale’ye gidecek Türk Bayrağı teslim alındı
Aranan 128 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Aranan 128 kişi yakalandı
Dekan Erdem'den yüz yüze eğitim değerlendirmesi
YEREL HABERLER Dekan Erdem'den yüz yüze eğitim değerlendirmesi
Op. Dr. Celal Alioğlu: "Estetik operasyonları yetkin cerrahlar yapmalı”
YEREL HABERLER Op. Dr. Celal Alioğlu: "Estetik operasyonları yetkin ...
Torbacılara polisten şok baskın: 20 gözaltı Sokaklarda gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine darbe
YEREL HABERLER Torbacılara polisten şok baskın: 20 ...
3 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
YEREL HABERLER 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
Yeni Malatayspor’da İrfan Buz dönemi başladı
YEREL HABERLER Yeni Malatayspor’da İrfan Buz dönemi başladı
Yeni Malatyaspor'dan İrfan Buz paylaşımı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'dan İrfan Buz paylaşımı
Battalgazi'de kandil simidi ikramı
YEREL HABERLER Battalgazi'de kandil simidi ikramı
Malatya Büyükşehir’den mezarlıklara bakım ve temizlik çalışması
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’den mezarlıklara bakım ve temizlik ...