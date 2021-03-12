Pazarda Covid-19 denetimi

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Kaymakam Muhammed Öztaş, kurum amirleriyle birlikte Malatya’nın Hekimhan İlçesi’nde Pazar denetimi yaparak, yeni tip korona virüs (Covid19) kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Kaymakam Muhammed Öztaş, kurum amirleriyle birlikte Hasançelebi Mahallesi’nde bulunan esnafları ve pazar yerini denetledi. Denetlemede, vatandaşlar ile esnafların (Covid19) kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Kontrollerde, Covid19 kurallarına uymayan 3 esnafa ceza kesildi.

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