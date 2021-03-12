Türk Kızılay'ından Akçadağ'da esnafa gıda yardımı

Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde pandemiden etkilenen esnafa gıda paketi dağıtıldı.

Türk Kızılay Malatya Şubesi Akçadağ ilçesi'nde pandemiden etkilenen esnafa gıda paketi yardımında bulundu. 150 esnafa yapılacak olan gıda malzemeleri ilçede bulunan öğretmenevinde Akçadağ Belediye Başkan yardımcısı Eyüp Işık, Türk Kızılay Malatya Şube Başkan Ramazan Soylu, Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş, Akçadağder Başkanı Murat Maskar ile İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tunç'un katılımlarıyla düzenlenen programda Akçadağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fatih Şahin'e teslim edildi.

Programda konuşan Akçadağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fatih Şahin, "Kızılay Malatya Şubesi Başkanımız Ramazan Soylu'dan daha önceki bir Akçadağ ziyaretinde esnafımıza destek istemiştik, sağ olsun başkanımız bizi kırmadı esnafamız ve ilçe halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kızılay'ın bir çok alanda önemli faaliyetler yürüttüğüne vurgu yapan Akçadağ Belediye Başkan yardımcısı Eyüp Işık ise, Kızılayın Akçadağ'a gelerek ilçe esnafına destek bulunmasının çok güzel bir olay olduğunu belirterek, Türk Kızılay Malatya Şube Başkan Ramazan Soylu'ya teşekkür etti.

Türk Kızılay Malatya Şube Başkan Ramazan Soylu da," Pandemi döneminde yeni ihtiyaç sahipleri ortaya çıktı. Pandemi dolayısıyla esnafımızda kısıtlamalar meydana geldi. Yani yeni bir ihtiyaç sahibi ortaya çıktı.Veren el olan esnaflarımız alan el durumuna düştü. Bizlerde esnafımızın yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Malatya'nın her tarafından yapmış olduğumuz yardımları bugünde Akçadağ'da yapıyoruz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu

Yapılan konuşmaların ardından gıda paketleri Akçadağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fatih Şahin'e teslim edildi.

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