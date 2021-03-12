SGK İl Müdür Yardımcısı Cerit hayatını kaybetti

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İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdür Yardımcısı Mustafa Cerit, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cerit, memleketi olan Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde gözyaşları arasında defnedildi.

Uzun süre Sosyal Sigortalar Kurumu’nda görev alan Mustafa Cerit bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cerit’in cenazesi memleketi Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Fındık Mahallesine getirildi. Burada öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Murat Göktaş, SGK Malatya İl Müdürü Tekin Kutlu ile Cerit’in mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Cerit’in cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

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