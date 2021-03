Battalgazi Belediyesi’nden istiklal marşı okuma yarışması

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü nedeniyle ‘İstiklal Ruhlu Çocuklar’ adıyla ilkokul öğrencileri arasında İstiklal Marşı okuma yarışması düzenledi.

Battalgazi Belediyesi, Milli mücadelemizin simgesi olan İstiklal Marşı'nın çocuklar arasında daha iyi anlaşılması, gençlerin sanatsal yeteneklerini geliştirmelerine ve sergilemelerine olanak sağlanması amacıyla, anlamlı bir yarışma düzenlendi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Battalgazi Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘İstiklal Ruhlu Çocuklar’ konulu yarışmada, İstiklal Marşını en güzel okuyan üç ilkokul öğrencisi belirlendi. Kur’anı Kerim tilavetinin ardından İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan bu özel programa ilgi büyük oldu.

İlk üçe giren çocukların İstiklal Marşı’nı canlı seslendirdiği programa, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir ve çok sayıda aile katıldı. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen yarışmaya çektikleri videolarla katılan 31 ilkokul öğrencisi arasından, İnönü İlkokulu öğrencisi Tuba Erensoy birinci, Hayriye Başdemir İlkokulu öğrencisi Yusuf Aras Ölçekçi ikinci ve Hacı İbrahim Işık İlkokulu öğrencisi Eymen Ali Güncü üçüncü oldu. Kardeş Ülke Azerbeycan’dan katılan Konuk yarışmacı Nuray Salimova’nın okuduğu İstiklal Marşının gösterimi izleyicilerden tam not aldı.

Güder, Ersoy’un şiirini seslendirdi

Programa katılan çocuklarla yakından ilgilenen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle, konuşma yapmak için çıktığı kürsüde Milli Şairimizin “Birlik” şiirini seslendirirken duygu dolu anlar yaşandı.



“Özel bir günde özel bir program gerçekleştirdik”

Çok özel bir program gerçekleştirdiklerini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Akif’i mısralara sığdırmak veya sözle ifade etmek bence yetersiz olsa gerek. Bu vatan için canını göz kırpmadan veren, milletin yaşamış olduğu duyguları dile getiren Akif’imizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Bugün çok özel bir programa imza atıyoruz. Benim için çok büyük anlamlar taşıyor. Mehmet Akif Ersoy, ortak paydamızdır. Ülkesine sahip çıkan, ülkesi için canını veren ve herkese hitap eden ortak abidemizdir. Bunu yazılarıyla dile getirmiş ve kitaplarında nasihatlerini bizlere sırlamıştır. Çok kıymetli şairimizin belirttiği gibi; “Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz; Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun, Meğer ki harbe giden son nefer şehid olsun.” Mehmet Akif Ersoy’u bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bu yılı sayın Cumhurbaşkanımızın İstiklal Marşı yılı ilan edilmesi bizim ve ülkemiz açısından büyük bir anlam ifade ediyor. Tüm şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimize de sağlıklı bir ömür diliyoruz. İyi ki varsınız. Bizler bu günleri yaşıyorsak eğer, vatanın her köşesinde bu vatan için canın veren şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde” ifadelerini kullandı.



“Emeği geçenlere teşekkür ediyorum”

‘Allah bize bir daha İstiklal Marşı yazdırmayı nasip etmesin’ diyen Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, “Ben her zaman kısa konuşurum ama bugün konu Mehmet Akif Ersoy olunca kısa konuşmak gerçekten zor. Şiiri seven bir insanım. Öğrenci kardeşlerimiz, İstiklal marşı ile programa başladılar ve ilerleyen zamanda da şiiri seveceklerdir. Şimdiden onlara şiiri sevmelerini nasihat ediyorum. Şiir aslında sözün özüdür. Birçok şeyi anlatmak için sayfalarca yazılması gerekenleri, bazen tek bir mısra ile anlatabilirsiniz. Şairimizin kaleme aldığı ve herkesin de bildiği ‘Seyfi Baba’ şiiri vardır. Bu şiirinde uzunca konuyu anlatır şairimiz. Benimde çok sevdiğim bir şiirdir. Akif’in bütün şiirleri duygu ve düşüncelerle donanmıştır. İstiklal marşımız, milletimizin dâhili ve harici, istiklali uğrunda girişmiş olduğu mücadele sırasında ve manevi desteğe en çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda yazıldı. Mehmet Akif Ersoy, ordumuza ve milletimize “Korkma!” diyerek, müthiş bir güç vermişti. Allah bize bir daha istiklal marşı yazdırmayı nasip etmesin” diye konuştu.

