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Yeşilyurt Belediyesi’nden İstiklal Marşı etkinliği Çınar: “İstiklal marşımız milli mücadelenin en büyük sembolüdür”

İHA

Yeşilyurt Belediyesi’nden İstiklal Marşı etkinliği Çınar: “İstiklal marşımız milli mücadelenin en büyük sembolüdür”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi kültürel etkinlikler kapsamında, ‘İstiklal Marşının kabul edilişinin 100’ncü Yıl Dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ nedeniyle ‘İstikbale Yürüyoruz’ yürüyüş programı düzenledi. Başkan Çınar, İstiklal Marşının Milli Mücadelenin en büyük sembolü olduğunu söyledi.
Yeşilyurt Belediyesi, ‘İstiklal Marşının kabul edilişinin 100’ncü Yıl Dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ etkinliklerine yakışan bir programı Yeşilyurt’lularla buluşturdu. Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılıp, Çilesiz Mahallesindeki Kuba Mescidi ile Hilal Park arasında gerçekleşen ‘İstikbale Yürüyoruz’ yürüyüş etkinliğinde duygusal anlar yaşandı.
Yeşilyurt Belediyesi ‘Engelsiz Park ve Kuba Mescidi’ önünde bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile protokol üyeleri, vatandaşlar ve sporcular, kılınan cuma namazı ve ardından şehitlerin anısına okunan duanın ardından Hilal Parka kadar İnönü Üniversitesi Mehteran Takımının eşliğinde yürüyerek, 15 Temmuz Milli İrade Anıtı önünde saygı duruşunun ardından İstiklal Marşını okudular.
Şanlı Türk Bayrağının gölgesinde Mehteran Takımının söylediği kahramanlık türküleriyle coşku dolu anlara sahne olan ‘İstikbale Yürüyoruz’ etkinliğine çok sayıda vatandaş katılarak yaşanan güzelliklere şahitlik ettiler.
Yeşilyurt Belediyesi Hilal Park içerisindeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde gerçekleşen programda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Milli Mücadelenin en büyük sembollerinden olan İstiklal Marşının kabul edilişinin 100’ncü yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını ifade edip, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle yad ettiklerini söyledi.
Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşının milli mücadele ruhunu, Türk Milleti’nin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıtan eşsiz bir eser olduğunu belirten Çınar, “Aziz milletimizin ortak sesi ve vicdanını temsil eden İstiklal Marşımızın, 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilişinin 100. Yıldönümünü büyük bir onur ve gururla kutlamaktayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ‘2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı’ nedeniyle Yeşilyurt Belediyesi olarak ta çok anlamlı bir organizasyonda vatandaşlarımızla birlikte olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşamaktayız. Türk milletinin vatanına ve hürriyetine göz dikenlerle mücadelede kararlılığının ilanı olup, Milli Mücadele günlerinin heyecanını destansı bir şekilde yansıtan İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 100’nü yılı nedeniyle vatandaşlarımızla birlikte yürüyüş düzenleyip, saygı duruşundan sonra her mısrası büyük mesajlar veren İstiklal Marşımızı güçlü bir şekilde okuduk. Her kıtası, her hecesi ve her kelimesiyle eşsiz bir destan olan İstiklal Marşını milletimize armağan Merhum Mehmet Akif Ersoy, o zor dönemde vatan ve bayrak uğrunda büyük bedeller ödeyen milletimizin duygularına tercüman olmuştur. Bu eşsiz marş ve eserleriyle aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiş olan vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, bir şair olmaktan ziyade, yaşadığı dönemi iyi analiz edebilen ve geleceği gören, yaşadığı dönemde yazdığı eserleri ile Türk milletine, ümit ve fazilet tabanlı bir gelecek gösteren önemli bir kişiliktir. Bugün hepimize düşen en büyük görev, İstiklal Marşımızda anlamını bulduğu gibi geçmişteki muhteşem mücadelenin önem ve değerinin şuuruna vararak, atalarımızın emaneti olan vatanımıza sahip çıkmak ve bayrağımızı daha yükseklere taşımak, İstiklâl Marşımızı coşkuyla söyleyeceğimiz daha büyük başarılar kazanmak için gayret göstermektir. İstiklal mücadelesiyle bağımsızlığını kazanmış bir millet olarak birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmeliyiz.100 yıl önce kabul edilen, kalbimizin her zaman müstesna bir yerinde olan İstiklal Marşımız, aziz milletimizin büyük gayretleriyle söylenmeye devam edecektir. Bu vatanın hangi badireler neticesinde kurulduğunu genç nesillere aktarıp çocuklarımıza bu bilinci aşılamalıyız. İstiklal Marşımız gibi bir destanı yazdırarak bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi sağlayan başta Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, aramızdan ayrılan gazilerimizi ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’u sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz. Rabbim bir kez daha bu millete İstiklal Marşının yazdırılacağı zor ve sıkıntılı günleri bizlere göstermesin, ezanımızı minarelerde eksik etmesin ve her zaman özgür ve hür bir şekilde bu topraklarda yaşamamızı bizlere nasip inşallah. ‘İstikbale Yürüyoruz’ etkinliğimize katılarak bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan kıymetli hemşerilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.
Vatan topraklarına ilelebet sahip çıkıp koruyacaklarına parmak basan Çınar, “ 1.Dünya Savaşından sonra ülkemizin birçok noktasında, cephesinde kahraman ecdadımızın verdiği büyük emekler sonucunda bedeller ödenerek kurulan devletimizin temelinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu vardır. Bu topraklarda her zaman var olan vatan müdaafasının dünyaya örnek olacak şekilde vücut bulduğu Milli Mücadele yıllardaki o eşsiz kahramanlıklar olmasaydı ne vatanımız, ne toprağımız ne de bayrağımız olacaktı. Bizler millet olarak vatan aşkıyla yanıp tutuşan ve bize özgür ve hür bir ülke bırakan atalarımızın emanetine her zaman sahip çıkmalıyız. Bu ülkenin her bir ferdine düşen görev; bu aziz vatan topraklarına ilelebet sahip çıkıp korumaktır” dedi.
İstiklal Marşının her yönüyle anlamlı ve özel bir eser olduğunu ifade eden Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise, “Hiçbir ülkeye ve millete nasip olmayacak bir marşa sahip olmanın onurunu yaşıyoruz. İstiklal Marşı çok zor ve sıkıntılı bir süreçte merhum Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılıp, milletimize armağan edilmiştir. İstiklal Marşının yazılımına sebep olan, ilham veren, Milli Mücadeleyi gerçekleştiren kahraman ecdadımızın verdiği şanlı mücadele her zaman kalbimizde yer almaktadır. Dönemin imkansızlıkları ve zor şartlara rağmen yılmadan, yorulmadan vatan müdafaası yaparak istiklalini ve istikbalini elde etmiş bir ecdadın torunları olmak hepimiz için gurur kaynağıdır. Milli Mücadeleye öncülük eden ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, büyük ve özel bir komutandır. Milli Mücadele yıllarında milletimize büyük bir heyecan ve azim veren İstiklal Marşımız ise özel ve anlamlı bir eserdir. Kahramanlık destanımız olan İstiklal Marşımız ilelebet bu topraklarda söylenmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Yeşilyurt Belediyesi Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezinde faaliyete sunulan Erdem Okulları öğrencileri tarafından İstiklal Marşının ilk dört kıtası okunurken, büyük bir heyecan yaşayan çocuklar programa katılanlar tarafından uzun süre alkışlandı. Çocuklara günün anısı olarak Türk Bayrağı ve çeşitli hediyeler takdim edilirken, program İnönü Üniversitesi Mehteran Takımının okuduğu kahramanlık türküleriyle sona erdi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliği yaptığı programa, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri Başkanları, Kurum Müdürleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, vatandaşlar ve sporcular katıldı.

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