MTÜ’de 14 Mart Tıp Bayramı büyük bir coşku ile kutlandı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) tarafından 14 Mart Tıp Bayramı düzenlenen bir programla kutlandı.

MTÜ Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen program online olarak kurumsal sosyal medya adreslerinde de yayımlandı.

Programa, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, MTÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, Hasan Çalık Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk, İl Tabipler Odası Başkanı Dr. Erol Karaaslan, Eczacılar Odası Başkanı Ebru Sönmez, Eğitim ve Rektör Yardımcıları, Tıp Fakültesi Dekan ve Öğretim Üyeleri, ve Tıp Fakültesi öğrencileri katıldı.

Program, 2021 İstiklal Marşı Yılı olması dolayısıyla düzenlenen Mehmet Akif Ersoy’u anma ve İstiklal Marşı’nın kabulü kutlamaları ile başladı.



“Bizlere anne şefkatiyle yaklaşan, rektörümüze teşekkür ediyorum.”

Tıp Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Dila Coşkun, programda yaptığı konuşmada, “Hayatının altı yılını mesleği için eğitilmeye, geri kalanını da insanların hayatlarına yıllar katmaya adamış bir meslek düşünün. İşi dil, din, ırk, cinsiyet fark etmeksizin bütün insanlığa hizmet etmek olsun. Gözlemlesin, araştırsın, üretsin. İncitmesin, sorgulasın, empati kursun. Adı da hekim olsun. Burada olmak bizim için gurur verici. Bizleri daima destekleyen ailelerimize, bizi bilimin ışığında aydınlatan hocalarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. MTÜ tıp öğrencileri olarak kalbi insan sevgisiyle dolu, dürüst, duyarlı ve bilinçli olan bütün sağlık çalışanlarımızın tıp bayramını en içten dileklerimizle kutluyor. Bizlere anne şefkatiyle yaklaşan, desteklerini her an hissettiğimiz değerli Rektörüm Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’a, Rektör Yardımcılarımıza, Dekan hocamıza, kıymetli hocalarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.



“Yüreğimiz hep birlikte attı”

Program açılışında konuşma yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Kutlusoy, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 16 Haziran 2020 de kurulmasının hemen ardından Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un yoğun gayretleriyle hızlı bir gelişim göstermiştir. Böylece Malatya’mız ve bölgemizde hem eğitim, hem de sağlık alanında yeni bir sayfa açılmıştır. Fakültemiz daha ilk yılında onu yabancı uyruklu olmak üzere, toplam 92 tıp öğrencisiyle eğitimöğretim hayatına başlamış ve bu eğitimöğretim çevrimiçi ve senkron olarak devam etmektedir. Öğrencilerimizle Rektörlük ve Dekanlık düzeyinde sürekli interaktif iletişim halindeyiz. Bu sene pandemi koşulları nedeniyle öğrencilerimizden fiziki olarak uzak kalsak da yüreğimiz hep birlikte attı ve eğitim programımızı başarıyla uygulayabildik. Şu anda tüm öğrencilerimiz adına 14 öğrencimiz kıymetli aileleriyle birlikte bu salonda aramızda yer almaktadırlar” ifadelerini kullandı.



“MTÜ vatanı için, çalışan, üreten bilinçli gençler yetiştirmek misyonu ile kurulmuştur”

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıldönümü nedeniyle konuşmalarına İstiklal Marşı’ndan dizeler okuyarak başlayan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, “Tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan ülkemiz, inanıyorum ki Akif'in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu değerlerimize her zaman sahip çıkacak, ortak sesimiz, ortak vicdanımız olan İstiklal Marşı'mızı ilelebet muhafaza edecektir. Malatya Turgut Özal Üniversitesi vatanı için, çalışan, üreten bilinçli gençler yetiştirmek misyonu ile kurulmuş 2 yaşında genç ve dinamik bir üniversitedir” şeklinde konuştu.

14 Mart 1827 tarihinde Tıphanei Amire ve Cerrahhanei Amire’nin kuruluşu ile Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığını belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Şanlı tarihimizde her dönem sorumluluk almayı görev edinen sağlık çalışanlarımız, günümüzde de bu bilinçle özverili ve mesai kavramı tanımaksızın en iyi şekilde görevlerini yerine getirmektedirler.” diyerek MTÜ Tıp fakültesinin kuruluşu ve hedeflerini şu şekilde anlattı, “16 Haziran 2020 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleri, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın ve Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Yekta Saraç’ın destekleri ile kurulan genç, dinamik ve tecrübeli kadrosu ile başarılı çalışmalara imza atan Tıp fakültemiz, 7 profesör, 12 Doçent, 31 Dr. Öğretim Üyesi toplam 50 Öğretim üyemiz, 4 Araştırma Görevlimiz ve ilk döneminde 10’u yabancı uyruklu toplam 92 öğrenci ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Aynı zamanda, birlikte kullanım protokolü çerçevesinde Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanemiz de göreve başlayan akademisyen hocalarımızın katkılarıyla birçok önemli operasyon başarı ile gerçekleştiriliyor” ifadelerine yer verdi.



“En büyük sorumlulukta biz üniversitelere düşmektedir.”

Karabulut, “Sağlık hizmetlerinin en yaygın ve en etkili bir şekilde topluma ulaşması hekimlerimizin öncülüğünde gerçekleşmektedir. Ülkemizde bugün oluşturulan ve gerçekleştirilen büyük projelerle halkımıza sağlık alanında önemli hizmet imkanları sunulmuştur. Sağlık alanında yapılan yatırımlar, yetiştirilen insan gücü ve sunulan hizmetlerin kalitesi çağdaş seviyenin de bir göstergesidir. Bu konuda herkese sorumluluk düşmekte, araştırma, geliştirme ve insan gücü yetiştirme konusunda da en büyük sorumlulukta biz üniversitelere düşmektedir. Yeniliğe açık, güçlü ve deneyimli akademisyen kadromuz ile Eğitim ve Araştırma faaliyetlerimize verdiğimiz önemle, öğrencilerimizi sorumluluk bilinci ve heyecanla üniversite sonrası iş hayatına hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp’ın önemine vurgu yapan ve bu alanda yürütülen çalışmalara değinen Prof. Dr. Karabulut, “Anadolu'nun bin yıllık geleneksel tıbbını bilimsel olarak ayağa kaldırmak ve insanlığın hizmetine sunmak için Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezimizi kurduk ve bu alanda ARGE ve ÜRGE çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Anadolu'nun bin yıllık geleneksel tıbbını bilimsel olarak ayağa kaldırmak ve insanlığın hizmetine sunmak için Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezimizi kurduk ve bu alanda ARGE ve ÜRGE çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yükseköğretimde ülkemizin istikbali ve istikrarı için bilim üretmeyi görev ediniyoruz. Eğitimde, bilimde, girişimcilikte, yenilikçilikte, hizmette ve sosyal sorumlulukta Türkiye’de rol model üniversite olma hedefindeyiz. Sosyal ve akademik faaliyetlerimizde öğrencilerimizi ön planda bulunduruyor, ilgili birçok toplantıya öğrenci temsilcimizi de dahil ediyor, onların önerilerini göz önünde bulunduruyoruz. TÜBİTAK bünyesinde gerçekleştirilen Bilimsel Araştırma Projesi programlarına öğrencilerimizi de dahil ederek, geleceğin doktorlarının her alanda donanımlı ve bilgi sahibi olmalarını hedefliyoruz” dedi.

Yaklaşık 24 yıl Tıp Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak görev yaptığını belirten Prof. Dr. Karabut, “Hem akademik anlamda hem de sahada doktorlarımızın yaşamış olduğu sorunları ve aynı zamanda kalite yöneticisi olarak da vatandaşlarımızın arz talep konusundaki beklentilerini yakından biliyorum. Doktorlarımız, Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerimizin, hasta ve hasta yakını psikolojisini, içinde bulundukları anlık durumları biliyorlar. Ama buna karşın günde onlarca hastaya bakan, hekimlerimizin içinde bulundukları durumun da bilinmesi gerekir. Toplumsal alandaki sorunun çözümü iletişim, karşılıklı sevgi ve saygıdır” sözcüklerini kullandı.



“MTÜ bölgemizin en donanımlı sağlık üssü olmaya aday”

Karabulut, “Hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız, büyük fedakarlıklarla ülkemizin her köşesinde, İnsan hayatının kutsallığından ödün vermeden, sonsuz sabır ve özveriyle görevlerini ifa etmektedirler. Malatya bu alanda bölgenin ve coğrafyanın çekim merkezidir. Bölgemizin en donanımlı sağlık üssü olmaya aday olan Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve MTÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi değerli hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanları insan sağlını korumanın toplumu ve ülkeyi korumakla aynı doğrultuda olduğu bilinci ile çalışmalarını büyük bir özveri ile yerine getirmektedirler” ifadelerine yer verdi.

Tıp Fakültesi öğrencileri İstiklal Marşı’nın 100. yılı kutlamaları sebebi ile sahneye ellerinde Türk Bayrakları ile coşkuyla çıktılar.

Bu arada, program sonunda Rektör Karabulut, MTÜ’de göreve başlayan, akademik unvanlarını yeni alan 6 Profesör, 12 Doçent ve 31 doktor Öğretim Üyesine akademik cübbelerini giydirdi ve Tıp Fakültesi’nde akademik, bilimsel çalışmalarından dolayı Doç. Dr. Erdal İn, Doç. Dr. Tuğba Raika Kıran, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan ve Dr. Öğr. Üyesi Mesut Öterkuş’a çalışmalarında kullanmak üzere tablet hediye etti.

Program Tıp Fakültesi adına Dekan Kutlusoy’un Rektör Prof. Dr. Karabulut’a çiçek takdimi Rektör Karabulut’un Tıp Bayramı’nı kutlaması ile sona erdi.

