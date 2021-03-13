Malatya'da terör operasyonu: 10 gözaltı

Diyelim ki, bir mekanda tuvalete maskesiz gittiniz...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da, terör örgütü FETÖ/PDY ve DEAŞ'e yapılan operasyonda 10 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü TSK mahrem yapılanması içerisinde ardışık aramaları tespit edilen şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararla 8 şahıs gözaltına alındı.

Bu arada, DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararla 2 şahıs gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.