‘Telefonu bırak çevrene bak’ doğa yürüyüşüyle dijital bağımlılığa ‘hayır’ denildi Çınar: “Sosyal ve sportif faaliyetlere bağımlı kalalım”

Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisinin 2021 yılı faaliyet programında yer alan ‘Telefonu Bırak Çevrene Bak’ doğa yürüyüşü, Beylerderesi Şehir Parkında gerçekleştirildi.

Dijital bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla düzenlenen ‘Telefonu Bırak Çevrene Bak’ doğa yürüyüşüne katılan Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Modern çağın en önemli problemlerinden biri de teknoloji bağımlılığıdır. Teknolojiyi sınırsız ve ölçüsüz kullanmak yerine kitap okuyalım ve bol bol yürüyüş yapalım” dedi.



Dijital bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla gerçekleşen yürüyüşe katılanlar, telefon ve tabletlerini kutulara bıraktıktan sonra Beylerderesi ile Şahnahan mahallesi arasındaki güzergahta sağlıklı yaşam yürüyüşü yaparak, internet ortamından uzak doğanın ve temiz havanın tadını çıkarttılar.

Toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleşen doğa yürüyüşüne katılarak vatandaşları yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, teknoloji bağımlılığının insanlarda hem fiziksel hem de sosyal manada ciddi bozukluklara neden olduğunu söyledi.

Teknolojinin yerinde ve doğru zamanda sınırlı seviyede kullanılması gerektiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Teknolojik gelişmelerin ardından telefon, internet ve dijital platformlar kişilerin gelişimi, sosyal yaşamı, psikolojisi ve eğitimi anlamında hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. İnterneti ve telefonu bilinçli kullanmak, sosyal ve kültürel hayatımıza olumlu yansımaları olduğu kadar aşırısına kaçıldığı zamanda ciddi sorunların oluşmasına neden olmaktadır. Özellikle halen devam eden pandemi döneminde evlerimizde ve işyerlerimizde telefonun ve internetin daha fazla kullanmaya başlandığı bu dönemde sosyal medya ve kullanımı, dijital bağımlılık oluştururken, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunları da peşinden getiriyor. Yerel yönetimlerin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle kültürel ve sosyal kimliğimizin güçlenmesine vesile olacak faaliyetler yürüten Kent Konseylerinin bu anlamda yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleri de bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Dijital bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisimiz tarafından ‘Sanaldan Sosyal Hayata’ sloganıyla düzenlenen ‘Telefonu Bırak, Çevrene Bak!’ doğa yürüyüşü de bu açıdan bakıldığı zaman değerli ve kıymetli programdır. Gençlerimiz ve AFAD’ın gönülleriyle birlikte telefon ve internetten uzak doğanın ve temiz havanın tadını çıkarttık. Tüm vatandaşlarımızı internet ve telefondan uzak doğa harikası bölgelerimizde spor yapmaya davet ediyorum. Burada bulunan şelaleyi turizme kazandırmak için üzerinde çalıştığımız proje içinde fikir alış verişi yaptık, rekreasyon, yürüyüş ve dinlenme alanlarıyla ilgili çalışmalarımızı konuştuk. Güzel ve havadar bir bölgede sporcularımızla, gençlerimizle hem sohbet ettik hem de projelerimizi konuştuk. Gençlerimize çağrım; mutlaka sosyalleşin, kitap okuyun, doğa harikası bölgelerimizi gezin ve hayatınızı kapalı kapılar ardında yaşamayın” şeklinde konuştu.

Dijital bağımlılıkta toplumsal ve insan hayatını etkileyen olumsuzlukların önüne geçmek için herkesin daha duyarlı ve bilinçli olması gerektiğini ifade eden Çınar, “ Dijital bağımlılıktan kurtulmak için farklı yöntemler denenebilir. İnternet kullanım saatlerimizi mutlaka azaltıp, kitap okumaya, farklı sportif aktivitelere hayatımızda daha fazla alan açmalıyız. Telefonu ve interneti bilinçli kullanıp, gündelik hayatımızın tamamını ele geçirmesine izin vermemeliyiz. Çocuklarımızın internet ortamında arkadaşlarıyla konuşmaları yerine doğal yollarla görüşmeleri teşvik edilmelidir. Çocuklarımızın uzun süre bilgisayar ve tablet başında kalmaları, fiziksel ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle anne babaların dikkatli olması gerekiyor. Günümüz koşularında bilişim ve iletişim teknolojileri artık bir ihtiyaç haline gelmiştir fakat bu teknolojilerin aşırı kullanımının olumsuz yanlarının azaltılarak faydalı hale getirilebilmesi konusunda bilinçli bir toplum yapılanmasına ulaşmalıyız. Bu bilinçsizliğin yok edilmesi ve teknoloji bağımlılığının engellenebilmesi için çocukluk döneminden itibaren insanların otokontrol konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Kültürel ve sportif etkinlikleri hayatımızın merkezine almalıyız. Sevdiklerimizle ve arkadaşlarımızla daha fazla vakit geçirmeli, sohbet etmeli ve yürüyüşler yapmalıyız. Yeşilyurt Kent Konseyimizin dijital bağımlılığa dikkat çekip, vatandaşlarımızı internet ve telefonla zaman geçirmeleri yerine doğa yürüyüşü yapmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlediği etkinliğimizde spor ruhunu hayatının merkezine alan vatandaşlarımızla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Fiziksel ve zihinsel anlamda ciddi sorunlar oluşturan dijital bağımlılıktan kendimizi, sevdiklerimizi ve özellikle de çocuklarımızı uzak tutmalıyız. Çocuklarımızın kişisel, sosyal ve akademik yönlerini olumsuz yönde etkileyen ekran bağımlılığı gibi olumsuz bir tablodan mutlaka uzaklaştırmalıyız. Unutmayalım, bir şehri imar ederken nesli ihmal edersek, o nesil gün gelir o şehri imha eder. Hepimiz üstümüze düşen görevleri layıkıyla yerine getirirsek, bu tür sorunları daha kolay ve rahat bir şekilde aşabiliriz. Yeşilyurt Belediyesi olarak da her yaştan vatandaşımızın daha sağlıklı, daha dinamik, daha güçlü bir şekilde hayatını sürdürmesi için bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal duyarlılıkları artırmaya çalışıyoruz. Kent Konseyimizi ve Gençlik Meclisimizi bu etkinlikten dolayı kutlarken, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, sıhhatli ve esenlik dolu günler diliyorum” diye konuştu.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyinin farklı, dikkat çekici ve toplumsal farkındalık oluşturan etkinliklerle Yeşilyurt’a farklı güzellikler kattığını ifade ederken, düzenlenen doğa yürüyüşünde emeği geçen herkesi tebrik ederek kutladı.

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