FETÖ/PDY’den gözaltına alınan 8 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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FETÖ/PDY’den gözaltına alınan 8 kişi, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları için gözaltına alınan 8 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çıkarıldıkları adli makamlarca 8 şahsın TCK Md 221’den etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol kararı ile serbest bırakılmalarına karar verildi.

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