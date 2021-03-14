Malatya Büyükşehir itfaiyesi, Gölbaşı itfaiye ekiplerine eğitim verdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, arama kurtarma ve yangınlara müdahale ve malzemelerin tanıtılması konusunda Gölbaşı İtfaiye ekibine eğitim verildi.

Büyükşehir İtfaiye ekipleri tarafından Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesi İtfaiye ekiplerine verilen eğitimde itfaiyeciliğin önemine değinilerek, görevin tanımı da anlatıldı. Büyükşehir İtfaiye Binası’nda gerçekleştirilen eğitimde konuşan İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, “İtfaiye Daire Başkanlığı olarak hem kendi personellerimizin hem de çevremizdeki il ve ilçelerin personellere en güzel şekilde bilgi vermek için bir çaba içerisindeyiz. Bugün de Adıyaman Gölbaşı İlçesi’nden gelen itfaiyeci kardeşlerimize hem arama kurtarma noktasında hem yangınlara müdahale noktasında hem de malzemelerin tanıtılması noktasında arkadaşlarımız eğitim verdiler. İtfaiyecilik insanların can ve malı icra etmek için yapılan bir hizmettir, bunun için gerçekten önemlidir. Derdimiz insanlarımızın huzurunu, güvenini en güzel şekilde sağlayabilmek. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak her daim hazır olduğumuz gibi çevremizdeki ilçelerle de iş birliği içinde hem eğitim hem de yangınlara müdahale noktasında iş birliği içerisinde bu hizmeti sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi İtfaiye ekibinden Mesut Solak, verilen eğitimden dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ve ekibine teşekkür etti. Mesut Solak, “Öncelikle bu eğitimden dolayı Daire Başkanımıza ve müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz. Biz de burada aldığımız eğitimden sonra Gölbaşı’ndaki olaylara daha hızlı müdahale edeceğiz” şeklinde konuştu.

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